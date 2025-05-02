Черчесов раскритиковал свою работу: «Тренера Черчесова в “Спартаке” не было»

«Когда меня про “Спартак” спрашивают, я не знаю, понимают ли люди, но я говорю: “В “Спартаке” тренера Черчесова не было”. Это означает, что я не был тогда готовым тренером. Поэтому меня там, по большому счету, не было с тем багажом, который есть сейчас. Но этот год в “Спартаке” дал мне возможность в “Легии” выиграть чемпионство. Без этого спартаковского опыта в Польше чемпионство мы бы не выиграли. Потому что я перенес опыт. А там мне не хватило опыта, когда команду надо было довести до чемпионства. Потому что были моменты, когда не команда должна была сама… Я тогда дал осечку. Вожжи на скаку все равно надо держать, чтобы конь чувствовал, что им руководят», — заявил Черчесов в интервью Okko Спорт.