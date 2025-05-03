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«Краснодару» удобно играть раньше «Зенита». Повлияет ли это на чемпионскую гонку?

Статистика у команды Мусаева отличная!

Источник: ФК «Краснодар»

В этом месяце мы узнаем имя чемпиона России. Можно сказать, что количество претендентов на титул сократилось до двух. «Краснодар» возглавляет таблицу, а «Зенит» отстаёт на четыре очка за четыре тура до финиша. Нередко мы смотрим матч «Краснодара», зная результат игры этого же тура у «Зенита». И наоборот. А как же лучшие клубы РПЛ играют в зависимости от времени начала встреч в сравнении с конкурентом?

За точку отсчёта мы взяли 8-й тур. Перед ним «Зенит» был лидером РПЛ, а «Краснодар» занимал второе место, отставая на два очка. После 7-го тура первое место в таблице РПЛ занимали либо «Краснодар», либо «Зенит». Больше никто.

Любопытно, что с того момента сине-бело-голубые гораздо чаще играли раньше (11 раз против шести). Два тура мы не принимали в расчёт, исходя из того, что в них соперники встречались друг с другом. Впрочем, на весеннем отрезке матчи «Краснодара» стартовали раньше в пяти случаях из семи.

Когда «Краснодар» играет раньше «Зенита»

Интересная статистика. Если «Краснодар» играет раньше «Зенита» (хоть на день, хоть на пару часов), то он не теряет очки (цифры, начиная с 8-го тура). Шесть побед в шести матчах — идеальный показатель команды Мурада Мусаева. Впечатляет результативность «Краснодара» в этих встречах. «Быки» оформили 20 голов — больше трёх мячей в среднем за игру! Правда, нужно учитывать статус соперников. «Акрон», «Пари НН», «Ростов», «Факел», «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Почти каждый из этих клубов (кроме донского) находится во второй половине таблицы.

А что «Зенит»? Когда команда Сергея Семака играла после «Краснодара», то одержала четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Она обыгрывала тех, кого и должна была. Дважды — «Факел», по разу — «Химки» и «Рубин». Три из этих четырёх встреч действующий чемпион провёл дома. Гостевые матчи с московскими клубами получились гораздо сложнее. «Зенит» уступил «Спартаку» и потерял очки во встрече с «Динамо».

Тур«Краснодар»Счёт«Зенит»Счёт
9-й«Акрон»5:2«Факел»3:1
20-й«Пари НН»3:0«Факел»2:0
21-й«Ростов»1:0«Спартак»1:2
22-й«Факел»5:0«Рубин»4:0
25-й«Ахмат»3:1«Химки»1:0
26-й«Динамо» Мх3:2«Динамо» М1:1

Когда «Зенит» играет раньше «Краснодара»

Когда «Зенит» играл раньше «Краснодара» (в тот же день или нет — неважно, главное — раньше), то набрал на одно очко меньше. Сине-бело-голубые одержали шесть побед при трёх ничьих и двух поражениях. «Быки» тоже выиграли шесть раз, но у них четыре ничьих и одно поражение. Есть ещё один нюанс — если «Зенит» уступал, то «Краснодар» не побеждал (одна ничья, одно поражение). Словно команда Мусаева расслаблялась после того, как конкурент делал подарок.

Тур«Зенит»Счёт«Краснодар»Счёт
8-йЦСКА1:0«Ростов»2:0
11-й«Оренбург»2:0«Химки»4:0
12-й«Акрон»5:0«Спартак»3:0
13-й«Локомотив»1:1«Крылья Советов»2:1
14-й«Динамо» Мх2:1«Оренбург»4:0
15-й«Ахмат»2:1«Рубин»1:1
16-й«Оренбург»1:0«Химки»2:2
17-й«Крылья Советов»2:3«Спартак»0:3
18-й«Акрон»1:2«Локомотив»0:0
19-йЦСКА0:0«Крылья Советов»1:1
23-й«Локомотив»1:1«Акрон»1:0

А как складываются матчи в один день и разные дни?

Когда соперники играют в один день, то «Краснодар» набирает на одно очко больше (18 против 17). Пять побед, три ничьих, одно поражение — статистика «быков» на этом отрезке. «Зенит», в свою очередь, дважды делил очки с соперниками и дважды проиграл. Побед у него, разумеется, столько же, сколько и у «Краснодара».

А вот когда соперники играют в разные дни, то здесь преимущество «быков» более ощутимое — 22 очка против 17. В восьми таких матчах «Краснодар» одержал семь побед при одной ничьей. Только «Локомотиву» удалось отобрать очки у лидера (0:0). Пять побед, две ничьих, одно поражение — цифры «Зенита».

Как будет до конца сезона?

До конца чемпионата осталось четыре тура. Заключительный выносим за скобки, так как там все встречи стартуют в одно время. В 27-м и 29-м турах «Краснодар» сыграет раньше соперника, в 28-м — «Зенит». Если тенденция сохранится, то «быки» наберут шесть очков в матчах с «Рубином» и «Оренбургом». Именно с этими соперниками они сразятся в отдельно взятом туре раньше «Зенита». Помимо этого, «быков» ждут встречи с ЦСКА и московским «Динамо» (тут все команды сыграют в одно время). А сине-бело-голубые встретятся с «Пари НН», махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом».