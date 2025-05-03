«Краснодару» удобно играть раньше «Зенита». Повлияет ли это на чемпионскую гонку?

До конца чемпионата осталось четыре тура. Заключительный выносим за скобки, так как там все встречи стартуют в одно время. В 27-м и 29-м турах «Краснодар» сыграет раньше соперника, в 28-м — «Зенит». Если тенденция сохранится, то «быки» наберут шесть очков в матчах с «Рубином» и «Оренбургом». Именно с этими соперниками они сразятся в отдельно взятом туре раньше «Зенита». Помимо этого, «быков» ждут встречи с ЦСКА и московским «Динамо» (тут все команды сыграют в одно время). А сине-бело-голубые встретятся с «Пари НН», махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом».