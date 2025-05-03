Топ-форварды РПЛ почти не забивают весной. Что за массовое помутнение?

Единой причины спада результативности нет. Ведь нельзя сказать, что кто-то из упомянутых нападающих после зимних сборов перестал тренироваться и уже готовится к летнему отдыху. Начнём с самого очевидного примера — Угальде. Осенью парень находился в прайме. Зимой появились слухи об интересе к нему от «Монако» и других элитных европейских клубов. А весной — всего один мяч в первой игре после возобновления сезона — «Оренбургу». Эксперты отмечают ряд причин — эксперименты Станковича со схемой (в том числе попытка интегрировать Ливая Гарсию в роли второго форварда), адаптация игроков обороны к стилю костариканца, спад его личной мотивации и потеря уверенности. Так или иначе, в последних четырёх матчах РПЛ Манфред не только не забивает, но и получает намного меньше игрового времени — либо тайм, либо вовсе выходит на замену во втором. Основным как будто стал Ливай Гарсия. При этом Угальде может остаться лучшим бомбардиром сезона, забив почти всё в первой части. Такой вот парадокс.