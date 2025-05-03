Бразильский футболист Алеррандро не планирует покидать ЦСКА

Алеррандро, выступавший ранее за бразильский «Ред Булл Брагантино», стал игроком ЦСКА в середине февраля. Соглашение с 25-летним нападающим подписано по схеме «3+1». По информации СМИ, армейский клуб заплатил «Брагантино» 5 миллионов евро в качестве компенсации за разрыв контракта с форвардом. Недавно появились сообщения о том, что у футболиста возникли трудности с адаптацией в России и он якобы рассматривает возможность возвращения в Бразилию.