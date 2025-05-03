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Бразильский футболист Алеррандро не планирует покидать ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо: Алеррандро не планирует покидать клуб.

Источник: Wagner Meier/Getty Images

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Бразильский футболист Алеррандро не планирует покидать московский ЦСКА, сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

Алеррандро, выступавший ранее за бразильский «Ред Булл Брагантино», стал игроком ЦСКА в середине февраля. Соглашение с 25-летним нападающим подписано по схеме «3+1». По информации СМИ, армейский клуб заплатил «Брагантино» 5 миллионов евро в качестве компенсации за разрыв контракта с форвардом. Недавно появились сообщения о том, что у футболиста возникли трудности с адаптацией в России и он якобы рассматривает возможность возвращения в Бразилию.

«Такого варианта нет», — написал Брейдо.

Нападающий выступал в составе «Ред Булл Брагантино» с января 2020 года. В сезоне-2024 Алеррандро на правах аренды играл за «Виторию», в которой в 34 матчах отметился 15 голами и стал лучшим бомбардиром бразильской Серии A.

Директор по коммуникациям армейцев также опроверг слухи о том, что клуб интересуется 21-летним нападающим австрийского «Тироля» Мамаду Диарра, который якобы может перейти в московскую команду летом.