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«Локомотив» выпустит 11 россиян на матч против «Оренбурга»

«Локомотив» выпустит 11 россиян в стартовом составе на матч против «Оренбурга».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» выпустит 11 российских игроков в стартовом составе на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».

Встреча пройдет в субботу в Москве и начнется в 17:00 мск.

Стартовый состав «Локомотива» выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь), Максим Ненахов, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Егор Погостнов, Дмитрий Баринов (капитан), Артем Тимофеев, Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Сергей Пиняев, Владислав Сарвели.

По данным статистического портала Opta, «Локомотив» — лидер чемпионата России по проценту игровых минут у россиян в этом сезоне (79,5%).