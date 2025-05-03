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Личка после ухода из «Динамо» опубликовал в соцсетях цитату Джонни Деппа

Личка после ухода с поста главного тренера «Динамо» опубликовал цитату Деппа.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Чех Марцел Личка после увольнения с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» в соцсетях поблагодарил болельщиков команды, а также опубликовал цитату американского актера Джонни Деппа.

В четверг пресс-служба «бело-голубых» объявила об уходе чешского специалиста. Исполнять обязанности главного тренера будет бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев.

«Какое-то странное, нелепое время: все желают быть собой, но никто не может. Все только и делают, что подстраиваются под других. Ну, если вам по душе такая жизнь — на здоровье, желаю вам всего наилучшего. Я буду где-нибудь на другой стороне», — написал Личка в субботу в сториз в Instagram*.

Эти слова принадлежат американскому актеру Джонни Деппу. Он произнес их на Каннском кинофестивале после премьеры исторической драмы «Жанна Дюбарри», в которой сыграл французского короля Людовика XV. Тогда Депп впервые появился перед публикой после долгого отсутствия на фоне судебного разбирательства с бывшей женой, киноактрисой Эмбер Херд, обвинившей его в насилии. Длительный судебный процесс завершился в июне 2022 года. Тогда суд постановил, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов. Депп, в свою очередь, должен был выплатить Херд два миллиона.

Следом Личка опубликовал еще один пост, в котором поблагодарил болельщиков «Динамо»: «Спасибо “бело-голубой” семье и людям, которые поддерживали команду каждый матч! Путешествие подошло к концу, но оно навсегда останется в воспоминаниях».

Личка возглавлял «Динамо» с начала сезона-2023/2024. В том розыгрыше команда лидировала в РПЛ перед заключительным туром, но в последнем матче уступила в гостях «Краснодару» и заняла третье место. В текущем чемпионате после 26 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.