Личка после ухода из «Динамо» опубликовал в соцсетях цитату Джонни Деппа

«Какое-то странное, нелепое время: все желают быть собой, но никто не может. Все только и делают, что подстраиваются под других. Ну, если вам по душе такая жизнь — на здоровье, желаю вам всего наилучшего. Я буду где-нибудь на другой стороне», — написал Личка в субботу в сториз в Instagram*.