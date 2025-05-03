«Зенит» проведет заключительный домашний матч сезона в ретро-форме

«Продольная полоса отсылает к началу начал и “Сталинцу”, воротник напоминает о футбольной моде 1950−60-х, а первая версия клубной стрелки, которая использовалась до конца 1970-х, вызывает ностальгию у болельщиков “Зенита” со стажем. Форма полевых игроков сочетает три главных цвета клуба — насыщенный синий, белый и небесно-голубой. Вратарский комплект выполнен в классических черных тонах с контрастным воротником и белыми вставками на рукавах. У сердца, там, где ей и положено быть — зенитовская стрелка», — говорится в сообщении «Зенита».