Галактионов об 11 россиянах в составе «Локомотива» против «Оренбурга»: «Не акцентируем внимание на этом»

— Мы на этом не акцентируем внимание. Но, подчеркиваю, если уровень готовности и исполнительского мастерства у иностранцев такой же, как и у российских игроков, то выбор будет отдаваться тем, кто готов сильнее. И это вне зависимости от паспорта.