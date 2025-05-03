Галактионов об 11 россиянах в составе «Локомотива» против «Оренбурга»: «Не акцентируем внимание на этом»

Хавбек вышел в стартовом составе, провел на поле всю игру и не отличился результативными действиями.
— Создалось впечатление, что без Батракова игра «Локомотива» не та, есть ли зависимость от него?
— Я бы немного по-другому говорил. У нас в принципе не так много боевых единиц, и если ведущие игроки начинают выпадать, то, конечно это сказывается. Мы можем заменить их количеством, но не качеством.
— Сегодня стартовый состав «Локомотива» полностью состоял из российских футболистов. Было ли это специально?
— Мы на этом не акцентируем внимание. Но, подчеркиваю, если уровень готовности и исполнительского мастерства у иностранцев такой же, как и у российских игроков, то выбор будет отдаваться тем, кто готов сильнее. И это вне зависимости от паспорта.
В матче с «Оренбургом» у «Локомотива» приняли участие только российские футболисты команды. В стартовом составе появились 11 игроков с российским паспортом, еще трое вышли на замену.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 46 очками в 27 матчах. «Оренбург» идет на 15-й строчке с 18 очками.
Михаил Галактионов
Владимир Слишкович
Сергей Пиняев
57′
Алексей Татаев
66′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
85
Евгений Морозов
4′
6
Дмитрий Баринов
59
Егор Погостнов
83
Алексей Батраков
94
Артем Тимофеев
49′
65′
9
Сергей Пиняев
74′
27
Вадим Раков
8
Владислав Сарвели
67′
90
Данила Годяев
10
Дмитрий Воробьев
74′
99
Тимур Сулейманов
5
Алексей Татаев
38
Артем Касимов
87
Данила Прохин
20
Дмитрий Рыбчинский
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
1
Богдан Москвичев
77′
99
Николай Сысуев
8
Иван Башич
72′
77′
14
Ярослав Михайлов
12
Андрей Малых
51′
61′
35
Казымджан Караташ
10
Саид Сахархизан
38′
46′
90
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
84′
19
Ацамаз Ревазов
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
11
16
Фолы
10
1
Офсайды
2
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти