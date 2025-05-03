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«Краснодар» еще на шаг ближе к чемпионству. Тормену могли удалить, а он забил победный гол

Лидер не оступился в тяжелом матче с «Рубином».

Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 27, 3.05.2025, 19:30
Краснодар
2
Рубин
1

После матча в Махачкале отразивший пенальти Агкацев говорил, что именно так выигрывается чемпионство — с поврежденными пальцами. Тот эпизод — история преодоления. Как и выход голкипера в стартовом составе на субботнюю игру с «Рубином». Как и пенальти в исполнении Сперцяна, который смазал подход к точке в предыдущем туре, а неделю спустя без тени сомнений отправился к 11-метровой отметке, когда мяч после подачи Гонсалеса в направлении Батчи попал в руку экс-краснодарцу Грицаенко. В отличие от игры в Каспийске, Эдуард ничего придумывать не стал. Выдохнул и вогнал мяч впритирку со штангой.

Но если бы после быстрого гола все пошло как по накатанной, это было бы слишком просто. И переполненный краснодарский стадион пережил целую гамму чувств еще до середины первого тайма. Сначала отпраздновал успех Сперцяна, потом разочарованно выдохнул, когда на ударную позицию вырвался Кордоба, но Ставер перевел мяч в штангу. Наконец, на несколько минут трибуны затаили дыхание в ожидании вердикта судей после фола Тормены на Даку. В итоге ВАР в процессе переговоров не убедил Левникова в том, что бразилец заслуживает красной карточки, и, даже сходив к монитору, арбитр своего мнения не изменил, ограничившись предупреждением.

Об этом моменте будут спорить до хрипоты. Тем более именно избежавший удаления Тормена удвоил преимущество «Краснодара» после подачи Сперцяна со штрафного. Теперь кто-то будет утверждать, что восторжествовала справедливость: случилось то, что должно было. По другой версии, второго гола «быков» в первом тайме могло и не быть, так как Тормена в этот момент уже не должен был находиться на поле. Точного ответа — как в математике — все равно не будет, потому что и сам Левников в почти идентичной ситуации, выполняя функции ВАР вместе с Федоровым на игре «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо», рекомендовал предъявить красную карточку за лишение явной возможности забить гол.

Но очевидно, что история похода «Краснодара» за историческим титулом получила еще одну эмоциональную главу. Именно эмоций на поле в субботу порой было даже больше, чем ярких моментов. Борьба на каждом участке поля, максимальная плотность, обилие фолов с обеих сторон. И резкие колебания эмоций, как в начале второго тайма, когда Даку из площади ворот попал в штангу. Это, кстати, еще один эпизод, который теоретически мог развернуть игру на 180 градусов. Но если верна поговорка про удачу, которая любит сильных, то черно-зеленые в этот вечер были сильными.

В конкретных моментах, в единоборствах, в самоотдаче (сколько ударов «Рубина» было блокировано, чтобы оставить без работы Агкацева!). Наконец, в игре, смысл которой — все-таки в забитых мячах. В том числе — забитых со стандартов, которые, во-первых, нужно еще заработать, а во-вторых (что даже сложнее), реализовать. Да еще и против не самого удобного соперника, который в ноябре прервал серию «Краснодара» из одиннадцати побед (1:1), а прошлой весной оставил «быков» без домашней победы на 90-й минуте, и это стало началом крушения тех чемпионских амбиций.

Команда Рашида Рахимова после красивейшей комбинации с выводом на удар почти с линии ворот Рожкова устроила черно-зеленым новое испытание. И «Краснодар» его выдержал, встав стеной в концовке. На пути к мечте — еще три матча.

Автор: Андрей Кузичев

Краснодар
2:1
Первый тайм: 2:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
3.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Рашид Рахимов
Голы
Краснодар
Эдуард Сперцян
5′
Тормена
(Эдуард Сперцян)
40′
Рубин
Илья Рожков
(Дмитрий Кабутов)
83′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
14′
15
Лукас Оласа
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
90+1′
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
90+4′
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
11
Жоау Батчи
86′
40
Олакунле Олусегун
53
Александр Черников
6′
46′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
71′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
22
Велдин Ходжа
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
6′
99
Дардан Шабанхаджай
23
Руслан Безруков
76′
51
Илья Рожков
30
Валентин Вада
75′
19
Олег Иванов
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
6
22
Фолы
18
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти