«Краснодар» еще на шаг ближе к чемпионству. Тормену могли удалить, а он забил победный гол

Об этом моменте будут спорить до хрипоты. Тем более именно избежавший удаления Тормена удвоил преимущество «Краснодара» после подачи Сперцяна со штрафного. Теперь кто-то будет утверждать, что восторжествовала справедливость: случилось то, что должно было. По другой версии, второго гола «быков» в первом тайме могло и не быть, так как Тормена в этот момент уже не должен был находиться на поле. Точного ответа — как в математике — все равно не будет, потому что и сам Левников в почти идентичной ситуации, выполняя функции ВАР вместе с Федоровым на игре «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо», рекомендовал предъявить красную карточку за лишение явной возможности забить гол.