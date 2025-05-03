«Краснодар» еще на шаг ближе к чемпионству. Тормену могли удалить, а он забил победный гол

После матча в Махачкале отразивший пенальти Агкацев говорил, что именно так выигрывается чемпионство — с поврежденными пальцами. Тот эпизод — история преодоления. Как и выход голкипера в стартовом составе на субботнюю игру с «Рубином». Как и пенальти в исполнении Сперцяна, который смазал подход к точке в предыдущем туре, а неделю спустя без тени сомнений отправился к 11-метровой отметке, когда мяч после подачи Гонсалеса в направлении Батчи попал в руку экс-краснодарцу Грицаенко. В отличие от игры в Каспийске, Эдуард ничего придумывать не стал. Выдохнул и вогнал мяч впритирку со штангой.
Но если бы после быстрого гола все пошло как по накатанной, это было бы слишком просто. И переполненный краснодарский стадион пережил целую гамму чувств еще до середины первого тайма. Сначала отпраздновал успех Сперцяна, потом разочарованно выдохнул, когда на ударную позицию вырвался Кордоба, но Ставер перевел мяч в штангу. Наконец, на несколько минут трибуны затаили дыхание в ожидании вердикта судей после фола Тормены на Даку. В итоге ВАР в процессе переговоров не убедил Левникова в том, что бразилец заслуживает красной карточки, и, даже сходив к монитору, арбитр своего мнения не изменил, ограничившись предупреждением.
Об этом моменте будут спорить до хрипоты. Тем более именно избежавший удаления Тормена удвоил преимущество «Краснодара» после подачи Сперцяна со штрафного. Теперь кто-то будет утверждать, что восторжествовала справедливость: случилось то, что должно было. По другой версии, второго гола «быков» в первом тайме могло и не быть, так как Тормена в этот момент уже не должен был находиться на поле. Точного ответа — как в математике — все равно не будет, потому что и сам Левников в почти идентичной ситуации, выполняя функции ВАР вместе с Федоровым на игре «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо», рекомендовал предъявить красную карточку за лишение явной возможности забить гол.
Но очевидно, что история похода «Краснодара» за историческим титулом получила еще одну эмоциональную главу. Именно эмоций на поле в субботу порой было даже больше, чем ярких моментов. Борьба на каждом участке поля, максимальная плотность, обилие фолов с обеих сторон. И резкие колебания эмоций, как в начале второго тайма, когда Даку из площади ворот попал в штангу. Это, кстати, еще один эпизод, который теоретически мог развернуть игру на 180 градусов. Но если верна поговорка про удачу, которая любит сильных, то черно-зеленые в этот вечер были сильными.
В конкретных моментах, в единоборствах, в самоотдаче (сколько ударов «Рубина» было блокировано, чтобы оставить без работы Агкацева!). Наконец, в игре, смысл которой — все-таки в забитых мячах. В том числе — забитых со стандартов, которые, во-первых, нужно еще заработать, а во-вторых (что даже сложнее), реализовать. Да еще и против не самого удобного соперника, который в ноябре прервал серию «Краснодара» из одиннадцати побед (1:1), а прошлой весной оставил «быков» без домашней победы на 90-й минуте, и это стало началом крушения тех чемпионских амбиций.
Команда Рашида Рахимова после красивейшей комбинации с выводом на удар почти с линии ворот Рожкова устроила черно-зеленым новое испытание. И «Краснодар» его выдержал, встав стеной в концовке. На пути к мечте — еще три матча.
Автор: Андрей Кузичев
Мурад Мусаев
Рашид Рахимов
Эдуард Сперцян
5′
Тормена
(Эдуард Сперцян)
40′
Илья Рожков
(Дмитрий Кабутов)
83′
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
14′
15
Лукас Оласа
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
90+1′
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
90+4′
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
11
Жоау Батчи
86′
40
Олакунле Олусегун
53
Александр Черников
6′
46′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
71′
90
Дэвид Мозес Кобнан
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
22
Велдин Ходжа
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
6′
99
Дардан Шабанхаджай
23
Руслан Безруков
76′
51
Илья Рожков
30
Валентин Вада
75′
19
Олег Иванов
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
6
22
Фолы
18
1
Офсайды
1
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти