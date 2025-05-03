Руководство «Локомотива» встретилось со штабом Галактионова, тренер сохраняет поддержку клуба

Ранее «Локомотив» лишился шансов на чемпионство после ничьей в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) и вылетел FONBET Кубка России, уступив во втором этапе ½ финала Пути регионов тому же «Ростову» (0:2).