Руководство «Локомотива» встретилось со штабом Галактионова, тренер сохраняет поддержку клуба

По итогам совещания тренерскому штабу была выражена поддержка со стороны руководителей команды.
Ключевым посылом руководства стало желание видеть цельную и коллективную игру команды в оставшихся матчах сезона. На текущий момент руководство «Локомотива» не рассматривает смену главного тренера.
Ранее «Локомотив» лишился шансов на чемпионство после ничьей в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) и вылетел FONBET Кубка России, уступив во втором этапе ½ финала Пути регионов тому же «Ростову» (0:2).
В субботу, 3 мая «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ. Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 46 очками.
Контракт Михаила Галактионова с «Локомотивом» действует до конца сезона-2025/26.
Михаил Галактионов
Владимир Слишкович
Сергей Пиняев
57′
Алексей Татаев
66′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
85
Евгений Морозов
4′
6
Дмитрий Баринов
59
Егор Погостнов
83
Алексей Батраков
94
Артем Тимофеев
49′
65′
9
Сергей Пиняев
74′
27
Вадим Раков
8
Владислав Сарвели
67′
90
Данила Годяев
10
Дмитрий Воробьев
74′
99
Тимур Сулейманов
5
Алексей Татаев
38
Артем Касимов
87
Данила Прохин
20
Дмитрий Рыбчинский
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
1
Богдан Москвичев
77′
99
Николай Сысуев
8
Иван Башич
72′
77′
14
Ярослав Михайлов
12
Андрей Малых
51′
61′
35
Казымджан Караташ
10
Саид Сахархизан
38′
46′
90
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
84′
19
Ацамаз Ревазов
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
11
16
Фолы
10
1
Офсайды
2
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти