«Краснодар» установил клубный рекорд по победам за сезон в РПЛ

Также «Краснодар» не проиграл ни одного из 12 домашних матчей против «Рубина» в РПЛ (11 побед, 2 ничьи), ни против одного другого соперника «Рубин» не проводил больше гостевых матчей в чемпионате России, при этом ни одного из них не выиграв.