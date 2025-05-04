В погоне за лидером. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» проведут матчи 27-го тура РПЛ

Откроет игровой день матч между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком», встреча начнется в 14:00 мск. Изначально команды должны были сыграть в Воронеже в матче пятого тура РПЛ в августе. Однако правительство Воронежской области тогда приняло решение о приостановлении проведения всех массовых мероприятий в регионе в целях безопасности. РПЛ перенесла ту игру на домашний стадион «Спартака».