В погоне за лидером. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» проведут матчи 27-го тура РПЛ

ВОРОНЕЖ, 4 мая. /ТАСС/. Программа 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» попытаются не отпустить лидирующий «Краснодар», который в субботу одержал очередную победу и не дал шанса преследователям сократить отрыв.
Откроет игровой день матч между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком», встреча начнется в 14:00 мск. Изначально команды должны были сыграть в Воронеже в матче пятого тура РПЛ в августе. Однако правительство Воронежской области тогда приняло решение о приостановлении проведения всех массовых мероприятий в регионе в целях безопасности. РПЛ перенесла ту игру на домашний стадион «Спартака».
На этой неделе «Спартак» обыграл московское «Динамо» (2:1) и вышел в финал «пути регионов» Фонбет — Кубка России, где сыграет с «Ростовом» 15 мая. Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Факел» с 15 очками располагается на последней, 16-й позиции, отставание от идущих в зоне стыковых матчей грозненского «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород» составляет 8 очков.
За «Спартак» в этом матче из-за перебора желтых карточек не смогут сыграть сербский защитник Срджан Бабич и аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. «Факелу» по причине дисквалификации не помогут полузащитники Ираклий Квеквескири и Никита Моцпан. Также восстановление после перелома голени проходит защитник Макс Дзиов.
Матчи ЦСКА и «Зенита»
Петербургский «Зенит» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород», матч начнется в 19:30 мск. Петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 7 очков. Нижегородская команда с 23 очками располагается на 13-й строчке.
Ранее «Зенит» дома со счетом 2:0 обыграл ЦСКА в первом матче финала «пути РПЛ» Кубка России. Ответная встреча пройдет 14 мая. В прошлом туре «Зенит» на выезде потерял очки в матче с московским «Динамо», команды сыграли вничью со счетом 1:1.
ЦСКА, в свою очередь, на выезде сыграет с «Ахматом», встреча начнется в 16:30 мск. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. «Ахмат» с 23 очками располагается на 14-й позиции.
Также в воскресенье подмосковные «Химки» дома сыграют с «Ростовом», матч начнется в 19:30 мск. Подмосковная команда с 24 очками занимает 12-е место в таблице чемпионата. «Ростов» с 37 очками идет восьмым.
Программа 27-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день тольяттинский «Акрон» дома обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. В субботу «Краснодар» на своем поле победил казанский «Рубин» (2:1), московский «Локомотив» дома сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). Тур завершится 5 мая матчем «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва).
Мурад Мусаев
Рашид Рахимов
Эдуард Сперцян
5′
Тормена
(Эдуард Сперцян)
40′
Илья Рожков
(Дмитрий Кабутов)
83′
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
14′
15
Лукас Оласа
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
90+1′
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
90+4′
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
11
Жоау Батчи
86′
40
Олакунле Олусегун
53
Александр Черников
6′
46′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
71′
90
Дэвид Мозес Кобнан
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
22
Велдин Ходжа
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
6′
99
Дардан Шабанхаджай
23
Руслан Безруков
76′
51
Илья Рожков
30
Валентин Вада
75′
19
Олег Иванов
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
6
22
Фолы
18
1
Офсайды
1
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти