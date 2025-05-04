«Зенит» взял лучшего дриблера в истории РПЛ? Цифры Луиса Энрике обескураживают

«Думал, процесс адаптации будет дольше. Этот пазл постепенно складывается. Левая нога у него феноменальная, очень хорошо вращает голеностоп. Поэтому его действия в атаке для защитников практически непредсказуемы. Энрике может завершить сам — как это было со “Спартаком” — так и раздавать удобные передачи для партнёров. Это очень разнообразный футболист. Думаю, в России нет игрока, который так владел бы мячом. У Луиса есть все данные, чтобы стать лучшим футболистом страны, но для этого нужно пройти огромный процесс адаптации».