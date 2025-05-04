«Сложно представить, что он надолго задержится в “Спартаке”». Как перспективы Станковича оценивают в Италии

Энцо Палладини — журналист с огромным опытом работы в итальянском футболе, один из руководителей спортивной редакции концерна Mediaset. Он хорошо помнит нынешнего тренера «Спартака» Деяна Станковича еще как игрока, а сейчас в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился своим мнением о его перспективах.
— Что первое приходит вам в голову при упоминании Станковича?
— Деян был классным игроком в серии А. Его хорошо помнят в Италии сначала по игре за «Лацио», а затем за «Интер», с которым он выиграл сразу три титула за один сезон при Жозе Моуринью. Станкович — уважаемая фигура среди журналистов и болельщиков. Да и его партнеры по команде, помнится, почти всегда отзывались о нем с симпатией. Так что Станкович-футболист оставил яркий след в серии А.
— А что скажете о Станковиче-тренере?
— У нас в последние годы нет детальной информации про чемпионат России, потому сказать особо нечего. Ваш футбол находится в полной изоляции от европейского — как в спортивном, так и в медийном плане. В свое время я очень уважал советский футбол, а затем по мере возможностей с интересом следил за российскими клубами в еврокубках, а также за вашей сборной. Сегодня клубы РПЛ на международном уровне не выступают, поэтому понять их реальную силу из Италии трудно. Сборная России вообще полностью исчезла с радаров. Это я к тому, что очень трудно со стороны понять, в каких реалиях трудится Станкович.
— Была ли хоть какая-то информация о Станковиче в последнее время применительно к серии А или серии Б?
— По роду своей деятельности мне каждый день приходится обрабатывать море открытой информации на футбольную тематику, но, признаться, ни разу пока не видел каких-то намеков на интерес к Станковичу со стороны того или иного итальянского клуба. Впрочем, это не означает, что такого интереса нет, ведь какая-то подготовительная работа вполне может вестись за кулисами. Станкович — известная и яркая фигура для футбольной Италии, это человек с психологией победителя. Так что кто-то вполне может держать его в поле зрения. Ну и очень многое зависит от того, кто и как сейчас ведет дела Деяна. Вес агентов в нашем футболе весьма высок, а наиболее авторитетные из них с успехом устраивают на работу не только игроков, но и тренеров. Один из удачных и свежих примеров — Паоло Ваноли, который тоже работал в «Спартаке». Его сначала пригласили в «Венецию», где Паоло использовал свой шанс на сто процентов и вывел команду в серию А, а затем агент помог ему договориться с «Торино».
— В отличие от Ваноли, Станкович выигрывал чемпионские титулы, причем в двух странах. Одного этого недостаточно для интереса из Италии?
— При всем уважении к «Црвене Звезде» и «Ференцварошу», где Станкович работал, эти клубы доминируют в турнирах, которые существенно уступают по качеству серии А. Никто не оспаривает значимости побед Станковича у их руля, потому что чемпионство в любом случае почетно. Но титулы в Сербии и Венгрии не являются для Италии автоматическим сигналом для приглашения сюда. Конкуренция среди тренеров здесь жесткая, местная школа исторически сильна, да и показательного опыта работы на Апеннинах в качества тренера у Станковича нет.
— Как это нет? А «Сампдория»?
— Я специально употребил прилагательное «показательный» применительно к опыту Деяна в Генуе. Он тогда пришел в тонущий клуб и валившуюся команду. Ту «Сампдорию» могло спасти от вылета только чудо, а сегодня она и вовсе на грани падения в третий дивизион. Деян работал в Генуе с такими осложнениями и нюансами, которые не позволили объективно оценить его адаптацию именно к нашему футболу. Вот если кто-то даст Станковичу шанс поработать в не столь экстремальных условиях, тогда мы и поймем, на что он способен.
— Если все же предположить, что интерес к Станковичу в Италии имеется, то о клубах какого уровня может идти речь?
— Вторая половина турнирной таблицы серии А или амбициозные клубы серии Б с претензией на выход в высший дивизион. Пример того же Ваноли показывает, что из одного может вытекать другое. При этом я не сомневаюсь, что на Станковича может существовать спрос во многих странах Европы не из топ-5 лиг, а также в азиатских чемпионатах. Не удивлюсь, если он поработает не только в разных странах, но и на разных континентах. Как Вальтер Дзенга, например.
— А верите ли вы в то, что Станкович может надолго задержаться в «Спартаке»?
— Если честно, мне сложно такое представить. Насколько я помню, в этом клубе тренеры меняются слишком быстро, а сам «Спартак», как я вижу из турнирной таблицы, за чемпионство уже не борется. Плюс, по понятным причинам, эта команда не может пока даже формально претендовать на участие в еврокубках. Станкович известен как очень амбициозный человек, но ему уже 50 лет. Молодое поколение тренеров подпирает, так что, возможно, именно сейчас Деян находится на распутье. Он, разумеется, без посторонних советов разберется, как ему жить дальше, но вот я лично не очень понимаю, зачем ему надо надолго связывать себя со «Спартаком».