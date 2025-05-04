«Сложно представить, что он надолго задержится в “Спартаке”». Как перспективы Станковича оценивают в Италии

— По роду своей деятельности мне каждый день приходится обрабатывать море открытой информации на футбольную тематику, но, признаться, ни разу пока не видел каких-то намеков на интерес к Станковичу со стороны того или иного итальянского клуба. Впрочем, это не означает, что такого интереса нет, ведь какая-то подготовительная работа вполне может вестись за кулисами. Станкович — известная и яркая фигура для футбольной Италии, это человек с психологией победителя. Так что кто-то вполне может держать его в поле зрения. Ну и очень многое зависит от того, кто и как сейчас ведет дела Деяна. Вес агентов в нашем футболе весьма высок, а наиболее авторитетные из них с успехом устраивают на работу не только игроков, но и тренеров. Один из удачных и свежих примеров — Паоло Ваноли, который тоже работал в «Спартаке». Его сначала пригласили в «Венецию», где Паоло использовал свой шанс на сто процентов и вывел команду в серию А, а затем агент помог ему договориться с «Торино».