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«Факел» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся воронежский «Факел» и московский «Спартак».

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков (Набережные Челны). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Калинин, Альшин, Якимов, Брахими, Ивлев, Мертенс, Ильин, Каштанов.

«Спартак»: Помазун, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Литвинов, Умяров, Мартинс, Бонгонда, Маркиньос, Угальде, Гарсия.

После 26 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 15 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков.