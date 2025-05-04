«Спартак» потерял шансы на чемпионство в РПЛ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Московский «Спартак» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу и потерял теоретические шансы на титул.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Воронеже, закончилась со счетом 0:0. Москвичи играли в меньшинстве с 23-й минуты после удаления Руслана Литвинова за фол последней надежды. Это удаление стало самым ранним в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» (51 очко) вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ, но потерял шансы стать чемпионом. Отставание от лидирующего «Краснодара» за три тура до конца чемпионата составляет 10 очков. «Факел» (16) остался на последнем месте.
В следующем туре «красно-белые» сыграют 11 марта в дерби с «Динамо», а воронежцы в тот же день примут московский «Локомотив».
Игорь Шалимов
Деян Станкович
1
Виталий Гудиев
13
Игорь Калинин
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
7
Мохамед Браими
23
Вячеслав Якимов
90+4′
64
Андрей Ивлев
15
Владимир Ильин
6
Дилан Мертенс
48′
62′
77
Александр Ломовицкий
10
Ильнур Альшин
73′
72
Райан Сенхаджи
9
Алексей Каштанов
89′
19
Белайди Пуси
1
Илья Помазун
2
Олег Рябчук
68
Руслан Литвинов
25′
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
11
Ливай Гарсия
4
Алексис Дуарте
70′
82
Даниил Хлусевич
35
Кристофер Мартинс
78′
22
Михаил Игнатов
47
Роман Зобнин
46′
23
Никита Чернов
9
Манфред Угальде
46′
7
Пабло Солари
52′
77
Тео Бонгонда
28′
14
Миенти Абена
77′
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
12
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
17
Фолы
8
1
Офсайды
1
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти