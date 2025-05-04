«Спартак» потерял шансы на чемпионство в РПЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Воронеже, закончилась со счетом 0:0. Москвичи играли в меньшинстве с 23-й минуты после удаления Руслана Литвинова за фол последней надежды. Это удаление стало самым ранним в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).