Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» потерял шансы на чемпионство в РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Факелом» и потерял шансы на чемпионство в РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Московский «Спартак» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу и потерял теоретические шансы на титул.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Воронеже, закончилась со счетом 0:0. Москвичи играли в меньшинстве с 23-й минуты после удаления Руслана Литвинова за фол последней надежды. Это удаление стало самым ранним в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» (51 очко) вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ, но потерял шансы стать чемпионом. Отставание от лидирующего «Краснодара» за три тура до конца чемпионата составляет 10 очков. «Факел» (16) остался на последнем месте.

В следующем туре «красно-белые» сыграют 11 марта в дерби с «Динамо», а воронежцы в тот же день примут московский «Локомотив».

Факел
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
4.05.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Игорь Шалимов
Деян Станкович
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
13
Игорь Калинин
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
7
Мохамед Браими
23
Вячеслав Якимов
90+4′
64
Андрей Ивлев
15
Владимир Ильин
6
Дилан Мертенс
48′
62′
77
Александр Ломовицкий
10
Ильнур Альшин
73′
72
Райан Сенхаджи
9
Алексей Каштанов
89′
19
Белайди Пуси
Спартак
1
Илья Помазун
2
Олег Рябчук
68
Руслан Литвинов
25′
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
11
Ливай Гарсия
4
Алексис Дуарте
70′
82
Даниил Хлусевич
35
Кристофер Мартинс
78′
22
Михаил Игнатов
47
Роман Зобнин
46′
23
Никита Чернов
9
Манфред Угальде
46′
7
Пабло Солари
52′
77
Тео Бонгонда
28′
14
Миенти Абена
77′
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
12
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
17
Фолы
8
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти