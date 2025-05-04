«Мы будто исчезаем на поле! Но я найду решение проблемы». Станкович — о провале в Воронеже

— Да, конечно. Все замены, которые мы произвели, носили тактический характер. Конечно, были футболисты, у которых игра не пошла. Тем не менее, мы старались подобрать схему, чтобы получить больше шансов для гола. И 2−3 момента во втором тайме у нас были. Включая попадание в штангу. Но при том уровне футболистов, что есть в нашем составе, мы не имеем права допускать подобные ошибки и принимать такие решения в завершении атак… В конце концов, мы нашли формулу, как действовать компактно сзади и при этом угрожать чужим воротам.