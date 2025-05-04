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«Мы будто исчезаем на поле! Но я найду решение проблемы». Станкович — о провале в Воронеже

Пресс-конференция главного тренера «Спартака».

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), большую часть матча действуя в меньшинстве из-за удаления Руслана Литвинова, и за три тура до финиша сезона лишился математических шансов на чемпионство.

После финального свистка главный тренер красно-белых Деян Станкович ответил на вопросы журналистов.

— Как так вышло, что в меньшинстве «Спартак» смотрелся лучше, чем в равных составах?

— Если честно, мне тоже так показалось… Я много раз задавал этот вопрос футболистам. И не только сегодня. Потому что ты готовишь определенный план на игру, изучаешь соперника, обсуждаешь нюансы… А потом, когда случается такое, мы оказываемся не готовыми. Удаление сильно повлияло на ход игры и на нас. Возможно, в какой-то степени оно разбудило игроков, заставило действовать агрессивнее, выигрывать единоборства. Но мы в очередной раз подарили сопернику первый тайм.

Реакция, которая последовала после перерыва, мне понравилась. На поле вышли и показали себя в том числе те футболисты, которые не получали много игрового времени в течение сезона. В концовке шансы были и у нас, и у соперника. В любом случае, когда играешь вдесятером против 11, нужно находить решения, чтобы вскрывать плотную оборону. Мы в таких ситуациях будто исчезаем на поле…

Я обязательно найду решение проблемы, потому что это сильно вредит команде, клубу, болельщикам. Мы не можем позволять себе того, что было в матче с «Рубином», махачкалинским «Динамо», «Акроном»… Того, что случилось в первом тайме в Воронеже.

— Сегодня вы активно управляли игрой, постоянно меняли схему. Это как раз поиск решения?

— Да, конечно. Все замены, которые мы произвели, носили тактический характер. Конечно, были футболисты, у которых игра не пошла. Тем не менее, мы старались подобрать схему, чтобы получить больше шансов для гола. И 2−3 момента во втором тайме у нас были. Включая попадание в штангу. Но при том уровне футболистов, что есть в нашем составе, мы не имеем права допускать подобные ошибки и принимать такие решения в завершении атак… В конце концов, мы нашли формулу, как действовать компактно сзади и при этом угрожать чужим воротам.

— Повлияло ли на результат отсутствие Барко и Бабича?

— Не могу говорить о футболистах, которые не играли. Те, кто не участвовал в таких матчах, всегда будут лучшими.

— После ничьей в Воронеже «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство. Можно ли в связи с этим назвать выступление команды неудачным?

— Когда сезон завершится, тогда мы и будем подводить его итоги. Мы сделаем это внутри клуба.

Артем Калинин, Артем Бухаев

Факел
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
4.05.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Игорь Шалимов
Деян Станкович
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
13
Игорь Калинин
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
7
Мохамед Браими
23
Вячеслав Якимов
90+4′
64
Андрей Ивлев
15
Владимир Ильин
6
Дилан Мертенс
48′
62′
77
Александр Ломовицкий
10
Ильнур Альшин
73′
72
Райан Сенхаджи
9
Алексей Каштанов
89′
19
Белайди Пуси
Спартак
1
Илья Помазун
2
Олег Рябчук
68
Руслан Литвинов
25′
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
11
Ливай Гарсия
4
Алексис Дуарте
70′
82
Даниил Хлусевич
35
Кристофер Мартинс
78′
22
Михаил Игнатов
47
Роман Зобнин
46′
23
Никита Чернов
9
Манфред Угальде
46′
7
Пабло Солари
52′
77
Тео Бонгонда
28′
14
Миенти Абена
77′
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
12
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
22
Фолы
11
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти