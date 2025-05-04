«Мы будто исчезаем на поле! Но я найду решение проблемы». Станкович — о провале в Воронеже

«Спартак» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), большую часть матча действуя в меньшинстве из-за удаления Руслана Литвинова, и за три тура до финиша сезона лишился математических шансов на чемпионство.
После финального свистка главный тренер красно-белых Деян Станкович ответил на вопросы журналистов.
— Как так вышло, что в меньшинстве «Спартак» смотрелся лучше, чем в равных составах?
— Если честно, мне тоже так показалось… Я много раз задавал этот вопрос футболистам. И не только сегодня. Потому что ты готовишь определенный план на игру, изучаешь соперника, обсуждаешь нюансы… А потом, когда случается такое, мы оказываемся не готовыми. Удаление сильно повлияло на ход игры и на нас. Возможно, в какой-то степени оно разбудило игроков, заставило действовать агрессивнее, выигрывать единоборства. Но мы в очередной раз подарили сопернику первый тайм.
Реакция, которая последовала после перерыва, мне понравилась. На поле вышли и показали себя в том числе те футболисты, которые не получали много игрового времени в течение сезона. В концовке шансы были и у нас, и у соперника. В любом случае, когда играешь вдесятером против 11, нужно находить решения, чтобы вскрывать плотную оборону. Мы в таких ситуациях будто исчезаем на поле…
Я обязательно найду решение проблемы, потому что это сильно вредит команде, клубу, болельщикам. Мы не можем позволять себе того, что было в матче с «Рубином», махачкалинским «Динамо», «Акроном»… Того, что случилось в первом тайме в Воронеже.
— Сегодня вы активно управляли игрой, постоянно меняли схему. Это как раз поиск решения?
— Да, конечно. Все замены, которые мы произвели, носили тактический характер. Конечно, были футболисты, у которых игра не пошла. Тем не менее, мы старались подобрать схему, чтобы получить больше шансов для гола. И 2−3 момента во втором тайме у нас были. Включая попадание в штангу. Но при том уровне футболистов, что есть в нашем составе, мы не имеем права допускать подобные ошибки и принимать такие решения в завершении атак… В конце концов, мы нашли формулу, как действовать компактно сзади и при этом угрожать чужим воротам.
— Повлияло ли на результат отсутствие Барко и Бабича?
— Не могу говорить о футболистах, которые не играли. Те, кто не участвовал в таких матчах, всегда будут лучшими.
— После ничьей в Воронеже «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство. Можно ли в связи с этим назвать выступление команды неудачным?
— Когда сезон завершится, тогда мы и будем подводить его итоги. Мы сделаем это внутри клуба.
Артем Калинин, Артем Бухаев
Игорь Шалимов
Деян Станкович
1
Виталий Гудиев
13
Игорь Калинин
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
7
Мохамед Браими
23
Вячеслав Якимов
90+4′
64
Андрей Ивлев
15
Владимир Ильин
6
Дилан Мертенс
48′
62′
77
Александр Ломовицкий
10
Ильнур Альшин
73′
72
Райан Сенхаджи
9
Алексей Каштанов
89′
19
Белайди Пуси
1
Илья Помазун
2
Олег Рябчук
68
Руслан Литвинов
25′
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
11
Ливай Гарсия
4
Алексис Дуарте
70′
82
Даниил Хлусевич
35
Кристофер Мартинс
78′
22
Михаил Игнатов
47
Роман Зобнин
46′
23
Никита Чернов
9
Манфред Угальде
46′
7
Пабло Солари
52′
77
Тео Бонгонда
28′
14
Миенти Абена
77′
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
12
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
22
Фолы
11
3
Офсайды
1
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти