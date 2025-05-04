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Теперь ЦСКА может забыть о чемпионстве. Результат с «Ахматом» не устроил ни одну из команд

Команда Николича потеряла важные очки, а грозненцы сохранили ничью и сравнялись с «Химками».

Источник: Пресс-служба ФК «Ахмат»

До недавнего времени «Ахмат» называли одной из лучших команд весны. Что неудивительно: ещё в декабре в команде, видимо, решили, что проигрывать всё подряд — не дело. И стали менять ситуацию. С того момента — восемь встреч без поражений, в которых были одержаны три победы. А бонусом парни Ташуева ещё и выкинули «Краснодар» из розыгрыша Кубка России. Многие ждали, что тенденция продолжится и к началу мая они уже выберутся из зоны стыковых матчей, но вдруг начались проблемы: сначала вылет из Кубка во встрече с «Локо», потом — два поражения подряд в РПЛ. Из-за этого грозненцы до сих пор в зоне стыковых матчей.

И теперь к ним в гости приехал ЦСКА — вероятно, главное открытие второй части сезона. До этой недели команда не проигрывала ни в одном турнире, но потом встретилась с «Зенитом» в Кубке и всё-таки уступила. В конкретной встрече, а не в противостоянии, ведь впереди второй матч. В РПЛ тоже дела идут куда выше ожидаемого — в случае победы в Грозном команда Николича временно сравнивалась бы по очкам с «Зенитом». Да, занять второе место будет очень трудно, однако закрепиться в тройке им точно было по силам. А это наверняка одна из целей, достижение которой точно оправдало бы приглашение Николича.

Тренеры едва ли удивили друг друга составами. Но отметим пару деталей: Дивеев продолжает лечение, поэтому в старте ЦСКА продолжает выходить 20-летний Абдулкадыров. Жамалетдинов — нечастый гость в стартовом составе, однако сейчас там оказался. Как и Койта — видимо, два гола в трёх последних матчах убедили Николича, что тот достоин сыграть вместе с Мусаевым. А Гуарирапа остался в запасе. У «Ахмата» из-за травмы не вышел на поле центральный защитник Гандри, место которого занял Жиров. В остальном — без больших сюрпризов.

Матч начался неспешно. Правда, уже в начале встречи чуть не сломался Кисляк, но всё-таки смог вернуться на поле. Казалось, командам нужно время присмотреться друг к другу, прежде чем найти слабые зоны. Однако не успели — ЦСКА забил. Чуть ли не в первой атаке, которая дошла до удара — сначала Файзуллаев бил в створ, но попал в Ибишева, а на добивании расторопнее всех оказался всё тот же Койта. Третий гол в четырёх матчах — серьёзный уровень.

После началось то, что было неизбежно в Грозном — масса борьбы, столкновений, а сам футбол отошёл на второй план. Однако это было выгодно скорее «Ахмату». Ведь сразу после пропущенного мяча они могли отыграться, Но здесь браво Акинфееву, который вытащил мяч из-под перекладины. Грозненцы постепенно забрали мяч под контроль и стали наседать на ворота Акинфеева. Без особых моментов, однако у ЦСКА впереди совсем мало получалось.

На 33-й минуте Акинфеев снова спас после удара Ибишева, но на подборе первым оказался Мелкадзе. Тот перевёл мяч на дальнюю, где перед Самородовым были уже пустые ворота.

В концовке тайма включился ЦСКА, и здесь уже хлопаем Шелии, который потащил хороший удар Мусаева. В перерыве тренеры не стали делать замены. Хоть и ничья вряд ли устраивала хотя бы одну из команд.

Через семь минут «Ахмат» мог выходить вперёд: классный прострел Садулаева дошёл до Мелкадзе, но тот не смог правильно подстроиться под мяч перед, по сути, пустыми воротами. Следом — снова много борьбы и столкновений. Даже удивительно, что никто не получал травмы. Зато летели жёлтые карточки: так, например, Обляков и Аббос пропустят встречу ЦСКА с «Краснодаром».

Однако в концовке матча включился ЦСКА: видимо, команда очень сильно хотела остаться в чемпионской гонке до следующего тура. Николич бушевал на скамейке запасных, Шелия отразил классный удар Бистровича. Но на большее москвичей не хватило.

Итог — ничья, которая не позволила «Ахмату» обойти «Химки», тем не менее помогла сравняться с ними по очкам. А ЦСКА, похоже, заканчивает для себя чемпионскую гонку.

Дмитрий Зимин

Ахмат
1:1
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
4.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Марко Николич
Голы
Ахмат
Максим Самородов
(Георгий Мелкадзе)
33′
ЦСКА
Секу Койта
9′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
8
Мирослав Богосавац
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
27′
10
Лечи Садулаев
11
Силва Лима Исмаэл
14
Амин Талаль
66′
24
Заим Диванович
18
Владислав Камилов
71′
28
Даниил Зорин
20
Максим Самородов
84′
7
Бернард Бериша
77
Георгий Мелкадзе
84′
9
Родриго Руис Диас
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
Виллиан Роша
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
90+4′
10
Иван Обляков
16′
21
Аббосбек Файзуллаев
57′
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
19
Рифат Жемалетдинов
62′
17
Кирилл Глебов
11
Тамерлан Мусаев
62′
9
Сауль Гуарирапа
82′
20
Секу Койта
72′
25
Кристиян Бистрович
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
7
14
Фолы
16
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти