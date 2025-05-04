Теперь ЦСКА может забыть о чемпионстве. Результат с «Ахматом» не устроил ни одну из команд

До недавнего времени «Ахмат» называли одной из лучших команд весны. Что неудивительно: ещё в декабре в команде, видимо, решили, что проигрывать всё подряд — не дело. И стали менять ситуацию. С того момента — восемь встреч без поражений, в которых были одержаны три победы. А бонусом парни Ташуева ещё и выкинули «Краснодар» из розыгрыша Кубка России. Многие ждали, что тенденция продолжится и к началу мая они уже выберутся из зоны стыковых матчей, но вдруг начались проблемы: сначала вылет из Кубка во встрече с «Локо», потом — два поражения подряд в РПЛ. Из-за этого грозненцы до сих пор в зоне стыковых матчей.