В «Химках» рассчитывают спокойно решить вопрос о расторжении контракта с Артигой

«Мы находимся в переговорах о расторжении контракта с Артигой, согласовываем условия и сроки, — сказал Брехов. — Держим связь с тренером и его представителем. Что касается письма в ФИФА, мне об этом ничего неизвестно. Артига, как и любой субъект футбола, имеет право обратиться в юрисдикционный орган. С учетом наших отношений, надеюсь, мы достигнем взаимовыгодных условий и спокойно закроем этот вопрос».