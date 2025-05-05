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В «Химках» рассчитывают спокойно решить вопрос о расторжении контракта с Артигой

Тренер работал в клубе с июня 2024 года.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» рассчитывает спокойно решить вопрос о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Франком Артигой. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковного клуба Дмитрий Брехов.

Ранее агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Артиги, сообщил «Спорт-экспрессу», что тренер намерен обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за невыплаченных средств после ухода из «Химок».

«Мы находимся в переговорах о расторжении контракта с Артигой, согласовываем условия и сроки, — сказал Брехов. — Держим связь с тренером и его представителем. Что касается письма в ФИФА, мне об этом ничего неизвестно. Артига, как и любой субъект футбола, имеет право обратиться в юрисдикционный орган. С учетом наших отношений, надеюсь, мы достигнем взаимовыгодных условий и спокойно закроем этот вопрос».

Как сообщал ТАСС, об уходе Артиги с поста главного тренера «Химки» объявили 15 апреля. Он работал в клубе с июня 2024 года.

Ранее правление Российской премьер-лиги авансом выплатило «Химкам» деньги в счет будущих выплат от спонсорских контрактов лиги. В тот же день в пресс-службе «Химок» сообщили ТАСС, что футболисты получили зарплату за декабрь.