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Маркиньос считает, что футболистам «Спартака» не хватило внимательности в игре с «Факелом»

Московский клуб сыграл с командой из Воронежа вничью со счетом 0:0.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Удаление сказалось на игре московского «Спартака» в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», футболистам столичной команды нужно было действовать внимательнее. Такое мнение ТАСС высказал бразильский полузащитник красно-белых Маркиньос.

В воскресенье «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Факелом» со счетом 0:0. В первом тайме с поля был удален защитник красно-белых Руслан Литвинов.

«Игра с “Факелом” была очень тяжелая, — сказал Маркиньос. — Знаете, сказалось то, что мы были в меньшинстве, должны были быть более внимательными, наверное. Такое бывает. Нам нужно продолжать усердно работать дальше, чтобы показать хороший результат на следующей неделе».

Как ранее сообщал ТАСС, после 27-го тура «Спартак» потерял шансы на чемпионство в этом сезоне. Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против московского «Динамо». Встреча пройдет 11 мая.