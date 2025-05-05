Маркиньос считает, что футболистам «Спартака» не хватило внимательности в игре с «Факелом»

«Игра с “Факелом” была очень тяжелая, — сказал Маркиньос. — Знаете, сказалось то, что мы были в меньшинстве, должны были быть более внимательными, наверное. Такое бывает. Нам нужно продолжать усердно работать дальше, чтобы показать хороший результат на следующей неделе».