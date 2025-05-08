Геннадий Орлов: Станкович стал жертвой трансферов «Спартака»

«Станкович стал жертвой трансферов. “Спартак” купил Солари и Гарсию. До их прихода кто был лучшим бомбардиром? Угальде. Но этих купили — должны играть. И вот Станкович один раз Угальде не поставил, другой. Но Солари, Гарсия — другие, они не так играют. Ливай только сейчас первый гол забил. А Угальде-то пропал! Жив-здоров, но не забивает. Это ошибка Станковича. Я не знаю, как он участвовал в покупке этих игроков, но сегодня приобретения часто идут через главного тренера. Он же говорит: нужен этот, нужен тот», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.