Николича второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в РПЛ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Возглавляющий московский футбольный клуб ЦСКА Марко Николич признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам апреля, сообщается на официальном сайте турнира.
На награду также претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Рашид Рахимов («Рубин») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»). Николич одержал победу во всех трех голосованиях — болельщиков, комментаторов и экспертов.
В апреле команда Николича выиграла два столичных дерби, против «Динамо» (3:1) и «Спартака» (2:1), победила «Оренбург» (2:0) и сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Армейцы поднялись с пятого места на третье в турнирной таблице РПЛ.
Николич получил награду второй раз подряд и в четвертый раз в карьере. В сезоне-2020/21, возглавляя московский «Локомотив», серб также два месяца подряд признавался лучшим тренером — в марте и апреле.