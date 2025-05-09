Акинфеев поздравил россиян с Днём Победы, опубликовав фото своего прадеда

«С праздником Великой Победы! Великая Отечественная Война — война, которая пришла в каждый дом, в каждую семью. Которая принесла столько слез и боли нашей Родине.



“Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…”. На фото мой прадед Афанасий Дмитриевич Шинкаренко, рядовой стрелковой дивизии. Прошел войну, был награжден Орденом Славы III степени и Орденом Отечественной войны II степени. Мы помним. Мы гордимся», — написал Акинфеев в телеграм-канале.