Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поздравил с Днём Победы

«С Днём Победы! Наше поколение должно не только помнить и чтить подвиг героев, но и передавать эту память своим детям. Великая страна! Великая Победа, которая всегда будет воодушевлять наши сердца и давать силы для новых достижений. С Великим праздником! Ура!» — написал Дзюба.