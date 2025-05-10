Зелимхан Бакаев: Всей командой хотим остаться в РПЛ, а дальше уже не от нас зависит

— Да, конечно, это обидно. Но продолжаем верить в Лукаса как в одного из наших лидеров. Вера у нас штатный пенальтист, который до этого ни разу не промахивался с точки. В этот раз он пробил выше ворот «Ростова». Но кто из нас не промахивался? Криштиану Роналду промахивался, Месси промахивался. Это часть футбола. Лукас — человек, как и все мы. А мы все ошибаемся.