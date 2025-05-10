История или драма. Матч с ЦСКА — момент истины для «Краснодара»

И это, с одной стороны, показывает, как четко красно-синие контролируют игру, с другой — демонстрирует, что роль проигрывающей стороны для них не очень-то знакома. Николич — гибкий специалист, но ЦСКА на сегодня все равно не способен положиться на собственную позиционную атаку. Поэтому первый гол «Краснодара» отправит армейцев из теплой ванны в ледяную. И там придется придумывать что-то в атаке без явных гарантий на успех.