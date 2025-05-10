История или драма. Матч с ЦСКА — момент истины для «Краснодара»

«Краснодар» готовится сыграть важнейший матч в своей истории — против ЦСКА. Для армейцев встреча тоже максимально принципиальная, ведь борьба за третью строчку со «Спартаком» и «Динамо» предстоит обжигающая. И точно закончится в самом финальном створе.
Но все-таки для краснодарцев это момент истины. Футбольной, спортивной, философской — да какой угодно. Каждый футбольный клуб существует для побед. И «Краснодар» не исключение. Поэтому на «ВЭБ Арене», возможно, сотворится история. Но, возможно, и драма. Тут уж как пойдет.
«Быки» точно подкатывают к сражению без Витора Тормены. Бразилец в игре с «Рубином» схватил лишнюю желтую (в резонансном моменте против Даку, который рассматривался на красную), поэтому с точки зрения дисквалификации цвет карточки ничего не изменил. Почти гарантированно на месте Тормены окажется Кайо, который составит пару Диего Косте в центре обороны.
Самое интересное, что оба главных тренера тоже пропустят матч из-за дисквалификаций. Марко Николич и Мурад Мусаев нахулиганили в предыдущем туре и теперь попробуют поработать на удаленке. Это, кстати, тоже задачка на качество взаимодействия между сотрудниками тренерских штабов обоих клубов.
Но главная задача «Краснодара» заключается в организации гола в ворота армейцев. Причем для итоговой победы команде Мусаева необходимо забить его в первом тайме. Иначе точно будут проблемы. Вообще у ЦСКА именно в РПЛ выдающаяся весенняя серия из девяти матчей, в которых они ни разу не проигрывали по ходу встречи.
И это, с одной стороны, показывает, как четко красно-синие контролируют игру, с другой — демонстрирует, что роль проигрывающей стороны для них не очень-то знакома. Николич — гибкий специалист, но ЦСКА на сегодня все равно не способен положиться на собственную позиционную атаку. Поэтому первый гол «Краснодара» отправит армейцев из теплой ванны в ледяную. И там придется придумывать что-то в атаке без явных гарантий на успех.
Похожее случилось с армейцами на «Газпром Арене» в Кубке, где «Зенит» относительно быстро открыл счет и владел инициативой всю игру. А ЦСКА после пропущенного полетел вперед и допустил самое большое количество голевых моментов для себя на весеннем отрезке. Правда, здесь надо оговориться, что сочетание центральных защитников Лукин — Абдулкадыров даже смешанным не назовешь. Это экспериментальная формация, которую «Зенит», скорее всего, и должен был сломать.
При этом «Краснодару» для гола необходимо преодолеть ромб ЦСКА в центре поля. Интересно, что придумает Мусаев, чтобы сохранить остроту Сперцяна. Для Эдуарда этот матч окажется мощнейшей проверкой, поскольку по позиции ему будет противостоять Матвей Кисляк — возможно, лучший опорный полузащитник РПЛ на данный момент. Деян Станкович реагировал на эту ситуацию переводом Эсекьеля Барко на фланг, но не помогало — Кисляк доставал аргентинца при любых попытках внедрения в штрафную даже в полуфланге.
Вряд ли можно сказать, что у Барко недостаточно индивидуального мастерства, а вот против Кисляка и в целом против полузащиты армейцев (потому что Кисляк не играл персонально) у аргентинца почти ничего не получилось. Поэтому для Сперцяна в игре против ЦСКА поиск пространства станет ключевой задачей, для решения которой потребуются индивидуальные настройки.
С другой стороны, у краснодарцев все-таки есть очень мощные фланговые игроки, которые — самое главное — очень качественно вписаны в структуру игры. Для противодействия схеме 4−4−2 (с ромбом в центре) широкие края атаки — способ действенный, поскольку при всей плотности в центре поля фланговые зоны в такой структуре остаются разреженными. И именно это постарается использовать Мусаев. Тем более на правом фланге обороны у ЦСКА нет идеальных вариантов. И Келлвен, и Гайич по-разному уязвимы.
Потому есть ощущение, что через Оласу и Виктора Са — с включениями центральных полузащитников — «Краснодар» и будет строить свои атаки. Кстати, о центре поля. Практически уверен, что там помимо Сперцяна появятся Ленини и Кривцов, а Черников все-таки останется в запасе — потому что против гибкой полузащиты ЦСКА понадобится много движения. И Кривцов с Ленини для этого более оптимальный выбор.
Вообще говоря, по весенним цифрам ЦСКА и «Краснодар» выглядят максимально близкими в плане качества командами. У обеих команд положительный баланс созданных и допущенных голевых моментов по ожидаемым голам (xG), обе собранно действуют в среднем блоке и сдержанно прессингуют (у ЦСКА — десятое место по попыткам прессинга, «Краснодар» — 13-й).
Пожалуй, главным отличием можно назвать качество допущенных моментов на весеннем отрезке. ЦСКА по этому показателю третий после «Зенита» и «Спартака», а вот «Краснодар» — девятый. Зато «быки» — вторая команда по качеству реализации голевых моментов (36%), ЦСКА здесь лишь девятый.
Но можно смело сказать, что этой весной при всех локальных проблемах «Краснодар» и ЦСКА — пара самых эффективных команд лиги. При этом краснодарцы больше допускают у своих ворот, но эффективнее реализуют собственные моменты. Зато ЦСКА лучше контролирует игру и обороняется.
Поэтому ждем российскую версию катеначчо. По-другому в матче этих команд сегодня быть не может. Никакого фестиваля, голов и фейерверков — только тактика и ожидание ошибок соперника. И все это без главных тренеров на скамейке запасных.
Ну разве не картина? «Тактика без тактиков». Автор: российский футбол.