Обляков рассказал, что повлияло на подъём ЦСКА в весенней части сезона

Осенью нам очень часто не хватало этого — мы нередко упускали победу, проигрывали или играли вничью. Мы хорошо поработали на сборах, поменяли схему. Для команд-соперников это наверняка стало неожиданностью, им было непривычно подстраиваться под нашу игру. Наша заслуга в том, как мы действуем, как играем, во что хотим играть — и у нас это получается. Нужно продолжать в том же духе: да, бывают такие матчи, как с «Крыльями» и с «Динамо» в Кубке, но нужно это проходить, искать ошибки и слабости в игре соперника и давить на эти точки, — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.