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«Динамо» Мх — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Сегодня, 10 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит».

Источник: ФК "Зенит"

Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Педро, Лусиано Гонду.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 туров. «Динамо» Махачкала заработало 27 очков после 27 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 матчей.