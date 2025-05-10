«Динамо» Мх — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 туров. «Динамо» Махачкала заработало 27 очков после 27 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 матчей.