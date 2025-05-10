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«Химки» сыграли вничью с «Оренбургом»

«Химки» сыграли вничью с «Оренбургом» и избежали прямого вылета из РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Казымджан Караташ (52-я минута), в составе гостей голом отметился Александр Руденко (79). Оба игрока отличились после выхода на замену.

Подмосковный клуб в третий раз подряд сыграл вничью и, набрав 26 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда избежала прямого вылета из РПЛ. «Оренбург» с 19 баллами идет на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Химки» 17 мая примут казанский «Рубин», оренбуржцы в тот же день сыграют дома с лидером таблицы «Краснодаром».

Оренбург
1:1
Первый тайм: 0:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
10.05.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Магомед Адиев
Голы
Оренбург
Казымджан Караташ
(Дмитрий Рыбчинский)
52′
Химки
Александр Руденко
79′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
5
Алексей Татаев
8
Иван Башич
31
Георгий Зотов
87
Данила Прохин
20
Дмитрий Рыбчинский
90
Максим Савельев
7′
12
Андрей Малых
51′
35
Казымджан Караташ
38
Артем Касимов
62′
14
Ярослав Михайлов
9
Брайан Мансилья
15′
81′
11
Степан Оганесян
7
Эмирджан Гюрлюк
81′
19
Ацамаз Ревазов
90+2′
Химки
87
Никита Кокарев
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
22
Роберт Мехия
48′
32
Лукас Вера
17
Илья Берковский
75′
99
Ориньо
18
Зелимхан Бакаев
66′
90′
29
Бони Амиан
77
Алекс Корредера
75′
97
Бутта Магомедов
91
Антон Заболотный
67′
9
Александр Руденко
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
9
12
Фолы
11
1
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти