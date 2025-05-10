«Химки» сыграли вничью с «Оренбургом»

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Казымджан Караташ (52-я минута), в составе гостей голом отметился Александр Руденко (79). Оба игрока отличились после выхода на замену.
Подмосковный клуб в третий раз подряд сыграл вничью и, набрав 26 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда избежала прямого вылета из РПЛ. «Оренбург» с 19 баллами идет на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Химки» 17 мая примут казанский «Рубин», оренбуржцы в тот же день сыграют дома с лидером таблицы «Краснодаром».
Владимир Слишкович
Магомед Адиев
Казымджан Караташ
(Дмитрий Рыбчинский)
52′
Александр Руденко
79′
99
Николай Сысуев
5
Алексей Татаев
8
Иван Башич
31
Георгий Зотов
87
Данила Прохин
20
Дмитрий Рыбчинский
90
Максим Савельев
7′
12
Андрей Малых
51′
35
Казымджан Караташ
38
Артем Касимов
62′
14
Ярослав Михайлов
9
Брайан Мансилья
15′
81′
11
Степан Оганесян
7
Эмирджан Гюрлюк
81′
19
Ацамаз Ревазов
90+2′
87
Никита Кокарев
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
22
Роберт Мехия
48′
32
Лукас Вера
17
Илья Берковский
75′
99
Ориньо
18
Зелимхан Бакаев
66′
90′
29
Бони Амиан
77
Алекс Корредера
75′
97
Бутта Магомедов
91
Антон Заболотный
67′
9
Александр Руденко
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
9
12
Фолы
11
1
Офсайды
5
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти