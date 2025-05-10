«Химки» сыграли вничью с «Оренбургом»

Подмосковный клуб в третий раз подряд сыграл вничью и, набрав 26 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда избежала прямого вылета из РПЛ. «Оренбург» с 19 баллами идет на предпоследней, 15-й строчке.