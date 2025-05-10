«Ничья как ничья». Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о матче с «Химками»

«Ничья как ничья. Думаю, игра могла пойти в любую сторону. Был открытый футбол, были шансы и у нас, и у соперника. Плюс‑минус закономерный результат. Я всем доволен. Знаю, что ребята играют на максимум. Игроки хотели добиться лучшего, но, к сожалению, не получилось.



Замены в атаке? Видно, что Брайан Мансилья устал, нужна была свежая кровь. Когда Степан Оганесян и Ацамаз Ревазов вышли на поле, они создали проблемы через фланги, особенно Ревазов, но мы каждый раз опаздывали в штрафной», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».