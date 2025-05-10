Клуб Магомеда Адиева ушел от поражения в РПЛ

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:1.
Хозяева вышли вперед на 52-й минуте после гола Казымджана Караташа.
«Химки» отыгрались на 79-й минуте благодаря мячу Александра Руденко.
Таким образом, У «Химок» 26 очков и 12 место. Команда Адиева пока идет в безопасной зоне. А «Оренбург» идет в зоне вылета, набрав 19 баллов и занимая предпоследнее, 15 место в РПЛ.
Отметим, что Адиев возглавил «Химки» в середине апреля. Под его руководством команда провела в РПЛ четыре матча, в которых потерпела одно поражение и три игры свела к ничьей.
Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022—2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024. Также он тренировал карагандинский «Шахтер» в 2021 и 2022 годах.