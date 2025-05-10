Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клуб Магомеда Адиева ушел от поражения в РПЛ

Подмосковные «Химки», которыми руководит экс-наставник сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Магомед Адиев сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 28-го тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 52-й минуте после гола Казымджана Караташа.

«Химки» отыгрались на 79-й минуте благодаря мячу Александра Руденко.

Таким образом, У «Химок» 26 очков и 12 место. Команда Адиева пока идет в безопасной зоне. А «Оренбург» идет в зоне вылета, набрав 19 баллов и занимая предпоследнее, 15 место в РПЛ.

Отметим, что Адиев возглавил «Химки» в середине апреля. Под его руководством команда провела в РПЛ четыре матча, в которых потерпела одно поражение и три игры свела к ничьей.

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022—2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024. Также он тренировал карагандинский «Шахтер» в 2021 и 2022 годах.