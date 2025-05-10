Клуб Магомеда Адиева ушел от поражения в РПЛ

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022—2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024. Также он тренировал карагандинский «Шахтер» в 2021 и 2022 годах.