«Краснодар» проиграл ЦСКА и позволил «Зениту» сократить отрыв до минимума

Футболисты «Краснодара» проиграли московскому ЦСКА со счетом 0:1 в гостевом матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Сауль Гуарирапа (69-я минута).
«Краснодар» набрал 61 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. Отрыв от занимающего второе место петербургского «Зенита» сократился до минимума (60). ЦСКА с 55 очками расположился на третьей строчке.
В следующем туре «Краснодар» 17 мая в гостях сыграет с «Оренбургом», ЦСКА 19 мая на выезде встретится с московским «Локомотивом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
10.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Мурад Мусаев
Голы
ЦСКА
Сауль Гуарирапа
(Секу Койта)
69′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
17
Кирилл Глебов
25
Кристиян Бистрович
78
Игорь Дивеев
62′
51
Джамалутдин Абдулкадыров
10
Иван Обляков
89′
52
Артем Бандикян
19
Рифат Жемалетдинов
63′
15
Миралем Пьянич
31
Матвей Кисляк
67′
20
Секу Койта
11
Тамерлан Мусаев
63′
9
Сауль Гуарирапа
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
31
Фернанду да Силва Кайо
53
Александр Черников
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
72′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
76′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
72′
40
Олакунле Олусегун
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
9
0
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
0
10
Фолы
8
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти