ЦСКА вчистую переиграл «Краснодар» и разжег чемпионскую интригу. Но судьба титула все равно в руках «быков»

Отличная атака, отличный гол, отличный футбол в исполнении ЦСКА. Красно-синие как забрали инициативу во втором тайме, так и не выпускали ее из рук, не дав лидеру ни одного реального шанса на спасение. Разве что намек на это — когда в добавленное арбитром время с линии штрафной атаковал Кривцов. ЦСКА, который в весенней части сезона уже в десяти матчах ни разу не уступал в счете, именно переиграл «Краснодар» и не собирается никому уступать место в тройке.