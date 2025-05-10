ЦСКА вчистую переиграл «Краснодар» и разжег чемпионскую интригу. Но судьба титула все равно в руках «быков»

Кто, если не ЦСКА, способен как минимум притормозить «Краснодар» на пути к чемпионскому титулу? Именно так звучал главный вопрос перед субботней игрой, в которой по удивительному стечению обстоятельств из-за дисквалификаций на скамейках отсутствовали оба главных тренера — Марко Николич и Мурад Мусаев. Впрочем, свою работу в процессе подготовки они проделали в полном объеме.
У «быков» в составе в принципе все было предсказуемо. Пропустивший прошлый тур в связи с перебором желтых карточек Петров на правом флаге обороны и Диего Коста вместо дисквалифицированного соотечественника Тормены в центре защиты. Армейская ротация — с новой парой форвардов (Глебов и Мусаев) — тоже угадывалась. Как и возвращение в старт Мойзеса с Гайичем. А настоящим сюрпризом стал выход с первых минут Дивеева, который в прошлый раз играл 16 апреля в кубковом дерби с «Динамо».
Данный ход можно было рассматривать как рецепт противодействия Кордобе. Хотя за колумбийским снайпером не уследили уже на первых минутах, но ЦСКА спасло то, что Джон не смог укротить мягкую подачу Батчи в район площади ворот. В целом же армейская система сдерживания работала надежно. «Быки» не получали ни метра свободного пространства. Причем не впечатляли и фланги гостей, которые могли стать действенным оружием для растягивания армейского ромба.
По такой игре выручают стандарты — одна из самых сильных сторон черно-зеленых. Они сработали неделю назад против «Рубина», когда Сперцян реализовал пенальти и навесил со штрафного на Тормену. В эту субботу Эдуард подавал с левого фланга, и Черников бил, казалось, наверняка. Только нога Акинфеева — это знак качества, и на табло остались нули.
В свою очередь активность сражающихся за бронзу армейцев вылилась в первом тайме в скорее импровизированный момент. Активность Глебова и рикошет дали шанс Мусаеву, однако тому все же успел помешать Диего Коста.
В целом инициатива вроде бы была у «Краснодара». При этом «быки» могли рассчитывать только на позиционные атаки, которые в какой-то момент прилично утомили гостей. ЦСКА же, как видится, осознанно изматывал лидера. И ставка Николича в очередной раз сработала! «Быки» элементарно перестали успевать за армейцами и за тем, как оппонент двигал мяч. Гости не уследили за Обляковым, который, правда, лишь размял Агкацева после классного паса Гайича. Но это был сигнал: характер игры начинает меняться.
Николич это видел, и ЦСКА провел тройную замену. Одна из перестановок (выход Абдулкадырова), похоже, связана с уровнем готовности отлично отыгравшего час с небольшим Дивеева. А вот появление свежих Пьянича и Гуарирапы (а потом еще и Койта) указывало на повышение активности в атаке. Причем тон там продолжал задавать Гайич. Сербский латераль создал еще два отличных момента. Сначала в касание направил мяч вдоль линии площади ворот после диагонали Мойзеса, а потом сам выполнил выверенную подачу к воротам. Кисляк и Койта соперника откровенно простили, но в итоге малийский форвард исправился, великолепным пасом отправив Гуарирапу один на один.
Отличная атака, отличный гол, отличный футбол в исполнении ЦСКА. Красно-синие как забрали инициативу во втором тайме, так и не выпускали ее из рук, не дав лидеру ни одного реального шанса на спасение. Разве что намек на это — когда в добавленное арбитром время с линии штрафной атаковал Кривцов. ЦСКА, который в весенней части сезона уже в десяти матчах ни разу не уступал в счете, именно переиграл «Краснодар» и не собирается никому уступать место в тройке.
Пожалуй, вот так — без вариантов — «быков» превзошел только «Зенит». И все прекрасно помнят, что тогда говорили. Про слабую психологию «Краснодара» и привычку сине-бело-голубых побеждать. Но южане все равно остаются на первой строчке, и все в их руках. Права на ошибку больше нет, но если краснодарцы действительно созрели для чемпионства — оно от них никуда не денется.
Марко Николич
Мурад Мусаев
Сауль Гуарирапа
(Секу Койта)
69′
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
17
Кирилл Глебов
25
Кристиян Бистрович
78
Игорь Дивеев
62′
51
Джамалутдин Абдулкадыров
10
Иван Обляков
89′
52
Артем Бандикян
19
Рифат Жемалетдинов
63′
15
Миралем Пьянич
31
Матвей Кисляк
67′
20
Секу Койта
11
Тамерлан Мусаев
63′
9
Сауль Гуарирапа
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
31
Фернанду да Силва Кайо
53
Александр Черников
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
72′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
76′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
72′
40
Олакунле Олусегун
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
14
Фолы
11
1
Офсайды
1
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти