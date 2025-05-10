Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке между «Краснодаром» и «Зенитом»

«Я говорил, что если “Краснодар” упустит преимущество в четыре очка за четыре тура, то тогда грош цена будет “Краснодару”. И уже начинается — уже преимущество в одно очко. Осталось два тура. У “Краснодара” тяжёлый выезд в Оренбург и дома игра с “Динамо”.



На данный момент “Краснодар” идёт на первом месте. Ничего такого. Опять же, подтверждение моих слов, что интрига будет до последнего тура. Не сказал бы, что психологически “Зенит” в выигрышном положении. Мы видели, что “Зенит” с огромным трудом добыл победу в Махачкале. Но добыл! В игре ЦСКА с “Краснодаром” всё шло к ничьей, но вышел свежий нападающий, который убежал и забил. До последнего тура будет интрига, как и в прошедшем чемпионате», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.