Расклады на золото РПЛ для «Зенита» и «Краснодара». Права на ошибку у Мусаева больше нет

«Краснодар» в этом сезоне выиграл у «Зенита» дома со счётом 2:0, но уступил в гостях — 1:4. Так что при равенстве очков трофей седьмой раз подряд отправится в Питер. Поэтому главный принцип для «Краснодара» — нужно как минимум отзеркалить результаты «Зенита». Если петербуржцы теряют очки, то и «Краснодар» может себе это позволить, а в ином случае его устраивают только две победы.