Губерниев о «Спартаке»: слабаки

«Слабаки. Удар надо держать. Позор такими быть, а еще спартаковцы… А тренер вообще уплыл», — написал Губерниев.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла.
«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо». ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.
Ролан Гусев
Деян Станкович
Хорхе Карраскаль
7′
Данил Глебов
(Хорхе Карраскаль)
30′
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
49′
6
Роберто Фернандес
18
Николас Маричаль
50
Александр Кутицкий
15
Данил Глебов
74
Даниил Фомин
8
Хорхе Карраскаль
69′
14
Эль Мехди Маухуб
10
Бителло
90′
30
Дмитрий Александров
13
Николя Муми Нгамале
70′
75′
7
Дмитрий Скопинцев
91
Ярослав Гладышев
90′
77
Денис Макаров
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6′
4
Алексис Дуарте
39′
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
82
Даниил Хлусевич
52′
5
Эсекиэль Барко
22′
87′
47
Роман Зобнин
25
Данил Пруцев
46′
35
Кристофер Мартинс
8
Маркиньос
75′
22
Михаил Игнатов
9
Манфред Угальде
75′
7
Пабло Солари
77
Тео Бонгонда
46′
11
Ливай Гарсия
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
17
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
15
Фолы
12
3
Офсайды
5
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти