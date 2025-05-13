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Стабильность в РПЛ или путь Зайнутдинова? Уйдет ли Алип из «Зенита»

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип стал игроком ротации «Зенита» во второй половине сезона и его будущее в клубе из Санкт-Петербурга представляется неоднозначным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что ждет игрока ближайшим летом.

Источник: ФК «Зенит»

Паспорт Алипа — очень важен для «Зенита» В «Зените» на данный момент основная ставка делается на легионеров и статусных российских игроков, которые претендуют на основу не так много. Алип не является легионером и это всегда является дополнительной опцией для тренерского штаба «Зенита».

Кроме того, в РПЛ сейчас считанное количество российских центрбеков, которые могли бы потянуть уровень «Зенита», но купить их крайне тяжело. Поэтому Алип и в этом контексте достаточно важен.

Алип символ раздевалки и очень ценный игрок для Семака

Нуралы уже четвертый год в «Зените». Команда обновляется на его глазах, он застал одно поколение, а сейчас формируется другое. В этом разрезе Алип превратился если не в лидера раздевалки, то как минимум в игрока, который знает как побеждать и помогать в адаптации новичкам.

Кроме того, Алип импонирует тренерскому штабу и лично Семаку своими человеческими и бойцовскими качествами. В том числе это помогало ему в определенные моменты отвоевывать место в «старте».

Конкуренция среди защитников «Зенита» — высочайшая

Конечно, в условном «Рубине», который интересовался Алипом прошлым летом казахстанец мог играть гораздо больше и быть стабильным игроком основы. Но даже являясь игроком обоймы «Зенита» он продолжает расти, ведь состав «Зенита» объективно сильнейший в РПЛ.

Среди прямых конкурентов Нуралы игроки крепких европейских сборных — Эракович (Сербия), Дркушич (Словения) и едва ли не сильнейший центрбек лиги бразилец Нино.

Но даже в такой компании Алип не теряется и получает свои минуты на поле. Эта конкуренция напротив заставляет Нуралы держать себя в тонусе и не терять мотивацию.

Есть ли спрос на Алипа в Европе?

Ну и наконец, есть ли вообще смысл уходить из «Зенита»? В рамках РПЛ точно нет, поскольку это падение по уровню команды, ничего не дающее игроку в плане роста.

Можно было бы повторить путь Зайнутдинова и отправится в Турцию. Но, во-первых, казахстанцы там теперь вновь считаются легионерами. Во-вторых, Суперлига — чемпионат, где репутация центральных защитников чаще всего страдает, а не наоборот. Даже топ-клубы там играют не в системный футбол, а значит надо быть индивидуально сильным и полагаться только на себя — это риск для Нуралы.

Среди топ-лиг на данный момент спрос едва ли есть. Волна успехов сборной Казахстана прошла, в «Зените» Алип сейчас не игрок основы и даже если его будут готовы отпускать, то за приличные деньги.

Ряд перечисленных факторов говорит лишь об одном — Алип почти наверняка останется в «Зените». Для его ухода должно произойти что-то радикальное — либо игрок выйдет на качественно иной уровень, либо от него откажутся в «Зените».