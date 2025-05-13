Стабильность в РПЛ или путь Зайнутдинова? Уйдет ли Алип из «Зенита»

Можно было бы повторить путь Зайнутдинова и отправится в Турцию. Но, во-первых, казахстанцы там теперь вновь считаются легионерами. Во-вторых, Суперлига — чемпионат, где репутация центральных защитников чаще всего страдает, а не наоборот. Даже топ-клубы там играют не в системный футбол, а значит надо быть индивидуально сильным и полагаться только на себя — это риск для Нуралы.