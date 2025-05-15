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«Смородская кайфовала от Глушакова, а он этим пользовался: выбивал повышенные премии» — экс-футболист «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Андрей Иванов в беседе с журналистом Sport24 Тиграном Арутюняном рассказал, как экс-футболист железнодорожников Денис Глушаков выбивал повышенные премиальные для команды, пользуясь симпатией тогдашнего президента клуба Ольги Смородской.

Источник: Fclm.ru

— У Смородской были любимчики?

— Да полно!

— Кто?

— Дюрица, Янбаев, Тарасов. Тот же Глушаков — она с него прям кайфовала. Ден своим положением пользовался — регулярно выбивал повышенные премки для команды.

— А как это выглядело?

— Да очень просто. Командное собрание, Смородская объявляет сумму премиальных. Глушак начинает раскачивать: «Давайте больше!» Она помнется-помнется и согласится: «Ладно, Денис, будь по-твоему». В «Локомотиве» я получил самые большие премиальные в карьере — 800 тысяч рублей за какую-то победу. Ольга Юрьевна денег никогда не жалела. Условно в «Спартаке» премиальные были намного меньше.

— Давай с примером.

— Ну, нам за победу давали всего 5 тысяч долларов, одни из самых маленьких премиальных в Премьер-лиге. Ребята из «Зенита» рассказывали, что перед игрой с нами к ним в раздевалку зашел Дюков: «Обыграете “Спартак” — каждому по 50 тысяч долларов». В итоге мы победили, Федун зашел, и мы начали радостно кричать, чтобы нам подняли премки. «Ладно, сегодня двойные». И дали 10 тысяч долларов.