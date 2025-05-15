«Смородская кайфовала от Глушакова, а он этим пользовался: выбивал повышенные премии» — экс-футболист «Локомотива»

— Ну, нам за победу давали всего 5 тысяч долларов, одни из самых маленьких премиальных в Премьер-лиге. Ребята из «Зенита» рассказывали, что перед игрой с нами к ним в раздевалку зашел Дюков: «Обыграете “Спартак” — каждому по 50 тысяч долларов». В итоге мы победили, Федун зашел, и мы начали радостно кричать, чтобы нам подняли премки. «Ладно, сегодня двойные». И дали 10 тысяч долларов.