«Смородская кайфовала от Глушакова, а он этим пользовался: выбивал повышенные премии» — экс-футболист «Локомотива»

— У Смородской были любимчики?
— Да полно!
— Кто?
— Дюрица, Янбаев, Тарасов. Тот же Глушаков — она с него прям кайфовала. Ден своим положением пользовался — регулярно выбивал повышенные премки для команды.
— А как это выглядело?
— Да очень просто. Командное собрание, Смородская объявляет сумму премиальных. Глушак начинает раскачивать: «Давайте больше!» Она помнется-помнется и согласится: «Ладно, Денис, будь по-твоему». В «Локомотиве» я получил самые большие премиальные в карьере — 800 тысяч рублей за какую-то победу. Ольга Юрьевна денег никогда не жалела. Условно в «Спартаке» премиальные были намного меньше.
— Давай с примером.
— Ну, нам за победу давали всего 5 тысяч долларов, одни из самых маленьких премиальных в Премьер-лиге. Ребята из «Зенита» рассказывали, что перед игрой с нами к ним в раздевалку зашел Дюков: «Обыграете “Спартак” — каждому по 50 тысяч долларов». В итоге мы победили, Федун зашел, и мы начали радостно кричать, чтобы нам подняли премки. «Ладно, сегодня двойные». И дали 10 тысяч долларов.