Александр Бубнов: в этом чемпионате судьи больше «убивают» «Зенит»

«Когда сейчас начинают многие говорить, что судьи тащат “Зенит” за уши в чемпионы. Я проанализировал, посмотрел, что в этом чемпионате как раз судьи больше “убивают” “Зенит”. Получается. Ошибки, конечно, не специальные, я в это не верю, но не в пользу “Зенита”. Можно в пользу “Зенита” спокойно принять, и никто тебе ничего не скажет. Нет — в пользу противника. И поэтому они возмущаются. В принципе, правильно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».