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Александр Бубнов: в этом чемпионате судьи больше «убивают» «Зенит»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что в этом сезоне многие судейские решения были приняты не в пользу санкт-петербургского «Зенита».

Источник: Чемпионат.com

Напомним, накануне сине-бело-голубые вылетели из Фонбет Кубка России по футболу, уступив в финале Пути РПЛ ЦСКА (0:2, 3:4 по пен.).

«Когда сейчас начинают многие говорить, что судьи тащат “Зенит” за уши в чемпионы. Я проанализировал, посмотрел, что в этом чемпионате как раз судьи больше “убивают” “Зенит”. Получается. Ошибки, конечно, не специальные, я в это не верю, но не в пользу “Зенита”. Можно в пользу “Зенита” спокойно принять, и никто тебе ничего не скажет. Нет — в пользу противника. И поэтому они возмущаются. В принципе, правильно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».