Решающая стадия чемпионской гонки, последнее дерби сезона, Дзюба остановит «Динамо»? Интриги 29-го тура РПЛ

«Зениту» же предстоит выйти из кризиса. Упущенное преимущество в два мяча с ЦСКА и обидный вылет из Кубка в серии пенальти — мощный удар по самолюбию команды, которая в последнее время и без того чувствует себя неуверенно. Это уже не тот «Зенит», доминирующий и в игровом плане, и ментально. Он потерян и ослаб без Вендела, испытывает нехватку остроты в атаке, а также надежности у своих ворот.