Решающая стадия чемпионской гонки, последнее дерби сезона, Дзюба остановит «Динамо»? Интриги 29-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Краснодар»: отошли ли «быки» от поражения ЦСКА?
На бумаге в этом матче все выглядит просто: лидер приезжает к 15-й команде РПЛ. Но на деле ситуация довольно напряженная. У «Оренбурга» еще остались минимальные шансы на спасение — нужно побеждать и надеяться на провал «Ахмата». «Краснодар» же в прошлом туре лишился права на ошибку. Поражение в Москве от ЦСКА — не сенсация, но может оказать психологическое давление. Отрыв от «Зенита» сократился до минимума, а значит, больше оступаться нельзя.
Получится ли переключиться после выезда в Москву и очистить голову от лишних мыслей? Удастся ли унять мандраж? В прошлых сезонах «Краснодару» не хватало именно спокойствия на финальном отрезке.
К тому же «Оренбург» по весне не выглядит безнадежно — в последних двух турах сыграли вничью с «Локомотивом» и «Химками», еще раньше обыграли конкурентов в борьбе за выживание — «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Жаль, что надолго потеряли перспективного вратаря Богдана Москвичева из-за разрыва «крестов», но недооценивать команду Владимира Слишковича точно не стоит.
«Краснодар» подходит к 29 туру во всеоружии — лидеры доступны, серьезных потерь нет. А значит, надо хладнокровно реализовать преимущество в классе.
«Крылья Советов» — «Спартак»: шанс Станковича на реабилитацию
С турнирной точки зрения этот матч особо ничего не решает. «Спартак» давно выключился из гонки за золото — правда, теперь рискует вылететь из топ-5. «Крылья» же, несмотря на то что пока не гарантировали прописку в РПЛ на следующий сезон, понимают: шансы оказаться в зоне стыков минимальны. Оба клуба объединяет простая цель: нужно улучшить эмоциональный фон и скрасить финиш чемпионата, потому что в последнее время с этим есть проблемы.
Например, самарцы проиграли два последних матча в РПЛ с общим счетом 3:8. А у «Спартака» вообще стал актуальным вопрос, который еще зимой казался невозможным: стоит ли продолжать сотрудничество с Деяном Станковичем? Серб явно теряет контроль над ситуацией.
Поражения от «Динамо» с ЦСКА и нули с «Факелом» говорят сами за себя, а тут еще скандал с намекающими на судейскую коррупцию жестами в дерби с бело-голубыми. Станкович нервничает и срывается, а ведь еще недавно был очень дружелюбным и излучал уверенность в себе.
С таким настроением лететь в Самару — дело опасное, «Локомотив», который в уязвимом психологическом состоянии получил от «Крыльев» пять мячей, подтвердит.
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): мозги и концентрация
В Грозном нас ждет настоящая битва за возможность избежать стыковых матчей. Ставки максимально высоки для каждого клуба. У «Ахмата» и вовсе сохраняется риск вылететь напрямую. Впрочем, это маловероятно — «Оренбургу» нужно за два тура отыграть пятиочковый отрыв. Зато победа над махачкалинским «Динамо» может позволить подопечным Ташуева выбраться из зоны стыков. Разрыв между командами — как раз три очка.
Оба коллектива переживают трудный отрезок: у «Динамо» четыре поражения подряд, все с минимальным счетом, однако на положении в турнирной таблице подобные нюансы не сильно сказываются. В середине апреля было ощущение, что у команды не возникнет проблем с сохранением прописки в РПЛ, но сейчас ситуация крайне нестабильная.
У «Ахмата» в последних четырех турах ничья и три поражения, два из которых — от сопоставимых по уровню «Пари НН» и «Акрона». В Самаре, по словам Георгия Мелкадзе, не хватило «мозгов и концентрации». Что ж, время включать на максимум и то, и другое.
Конечно, еще надо иметь в виду «Пари НН», которому играть дома с уже вылетевшим «Факелом», но лучшее, что могут сделать «Динамо» и «Ахмат», — полагаться лишь на себя. Тем более в последнем туре обоим придется несладко: грозненцы отправятся к «Зениту», махачкалинцы же примут «Ростов». Но для начала дождемся, чем закончится кавказское дерби.
«Динамо» — «Акрон»: Дзюба прервет яркую серию Гусева?
«Акрон» уже не решает турнирных задач, что не мешает Дзюбе и Ко показывать задорный футбол. В последних пяти турах у команды ничья, поражение и три победы. Результат, а также качество игры заслуживают похвалы, учитывая, что это первый сезон клуба в РПЛ.
«Динамо» лишилось шансов на трофеи в этом сезоне, но после отставки Марцела Лички за развитием коллектива менее интересно следить не стало. Ролан Гусев проводит отличный отрезок во главе тренерского штаба и делает заявку на то, чтобы начать в роли главного и следующий сезон. Конечно, продолжают циркулировать слухи насчет приглашения Станислава Черчесова или Валерия Карпина, но все это было прогнозируемо.
Удивляет другое — «Динамо» с новым тренером будто почувствовало уверенность в себе: в меньшинстве разобралось с «Крыльями», а недавно уверенно обыграло «Спартак» и обошло его в таблице, поднявшись на четвертую строчку. Так можно и ЦСКА опередить, финишировав в тройке! Армейцы выложились в кубковом матче с «Зенитом», а впереди — выезд к «Локо». Поэтому задача «Динамо» вполне выполнимая.
«Ростов» — «Зенит»: без права на ошибку для Семака
В момент выхода на поле «Ростов Арены» зенитовцы уже будут знать результат матча «Оренбург» — «Краснодар». Только задача от этого сильно не изменится — побеждать нужно в любом случае. Поражение станет фатальным, если «быки» наберут три очка в Оренбурге. В этом случае «Зенит» за неделю лишится двух трофеев, а Сергею Семаку придется долго объясняться перед руководством за катастрофу в год столетия клуба.
Но теперь представьте, если «Краснодар» потеряет очки, а «Зенит» победит — что тогда начнется! Можно будет смело забывать про фиаско питерцев в Кубке и комичный пенальти Александра Соболева. А последний тур станет квинтэссенцией накала страстей, как было год назад.
В первом круге «Зенит» размазал «Ростов» дома — 5:0. Сейчас такое вряд ли повторится. Да, команда Джонатана Альбы в РПЛ ни на что не претендует, но немотивированной от этого ее считать точно нельзя. В последних турах южане сбавили ход, а тут есть возможность прямым образом повлиять на исход борьбы за золото.
«Зениту» же предстоит выйти из кризиса. Упущенное преимущество в два мяча с ЦСКА и обидный вылет из Кубка в серии пенальти — мощный удар по самолюбию команды, которая в последнее время и без того чувствует себя неуверенно. Это уже не тот «Зенит», доминирующий и в игровом плане, и ментально. Он потерян и ослаб без Вендела, испытывает нехватку остроты в атаке, а также надежности у своих ворот.
Но при этом по-прежнему претендует на титул. И сделает все, чтобы спасти сезон.
«Локомотив» — ЦСКА: последнее дерби сезона в РПЛ
Есть подозрение, что это будет самый веселый матч в туре. Вывеска говорит сама за себя, но нужно учитывать и текущее состояние команд. «Локо» отвратительно начал весенний отрезок, проиграв 1:5 «Крыльям», и с того времени будто не может прийти в себя. За последний месяц красно-зеленые потеряли очки с «Ростовом» и «Оренбургом», попрощались с Кубком, и вымучили победу над «Факелом», а разговоры о возможном уходе Галактионова все идут и идут.
Вероятно, с этим сезоном «Локо» мысленно уже попрощался. Но дерби есть дерби, и относиться к нему халатно никто не станет.
ЦСКА же непобедим на протяжении 10 матчей в РПЛ, а на неделе еще и оформил выход в финал Кубка, устроив красивый камбэк против «Зенита». Команда на явном эмоциональном подъеме, идет третьей и имеет отличные шансы не только отстоять свои позиции, но и даже запрыгнуть на вторую строчку (отрыв от «Зенита» — пять очков).
К тому же разыгрался Гуарирапа, трансфер которого долгое время считали провальным. Для него это роскошная возможность подтвердить свою состоятельность, а всем армейцам — продемонстрировать, что ЦСКА не просто так называют лучшей командой весны.
Марк Бессонов