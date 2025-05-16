Ливай Гарсия: увольнение Станковича? До наших ошибок он прекрасно работал

«Спартак» под руководством серба вылетел из Кубка России за шаг до Суперфинала, а в РПЛ занимает пятое место за два тура до конца чемпионата.
«Уход Станковича? Нет, я ничего не знаю об этом. До наших ошибок он совершенно прекрасно работал. Мы будем стараться выиграть две оставшиеся игры. Не знаю, что происходило с нами в играх с “Динамо”, “Факелом”, “Ростовом”, ЦСКА, “Динамо Махачкала”. Мы начинали очень хорошо в некоторых играх, но всё равно теряли очки», — приводит слова Гарсии «Советский спорт».
Напомним, Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.