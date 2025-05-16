Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
21:30
Астон Вилла
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.18
П2
8.20
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
6.63
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Райо Вальекано
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Хетафе
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2

Ливай Гарсия: увольнение Станковича? До наших ошибок он прекрасно работал

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» под руководством серба вылетел из Кубка России за шаг до Суперфинала, а в РПЛ занимает пятое место за два тура до конца чемпионата.

«Уход Станковича? Нет, я ничего не знаю об этом. До наших ошибок он совершенно прекрасно работал. Мы будем стараться выиграть две оставшиеся игры. Не знаю, что происходило с нами в играх с “Динамо”, “Факелом”, “Ростовом”, ЦСКА, “Динамо Махачкала”. Мы начинали очень хорошо в некоторых играх, но всё равно теряли очки», — приводит слова Гарсии «Советский спорт».

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.