Ливай Гарсия: увольнение Станковича? До наших ошибок он прекрасно работал

«Уход Станковича? Нет, я ничего не знаю об этом. До наших ошибок он совершенно прекрасно работал. Мы будем стараться выиграть две оставшиеся игры. Не знаю, что происходило с нами в играх с “Динамо”, “Факелом”, “Ростовом”, ЦСКА, “Динамо Махачкала”. Мы начинали очень хорошо в некоторых играх, но всё равно теряли очки», — приводит слова Гарсии «Советский спорт».