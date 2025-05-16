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Экс-тренер «Зенита»: «Кисляк — просто красавец! Думаю, на следующий год в “Зените” будет»

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников считает, что петербургский клуб летом предпримет попытку подписать полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, отметившегося голом в ворота сине-бело-голубых в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

«Я, честно говоря, удивлен таким исходом. Имея два мяча в запасе, проиграть матч на кубок, это надо умудриться. И не скажешь, что это случайно, вот что самое главное.

Результат дуэли с ЦСКА — очень странный для “Зенита”. И вообще те обстоятельства, при которых был забит второй мяч. Вроде опытные игроки в команде, не мальчики, но никто не держит форварда ЦСКА в штрафной, он спокойно выпрыгивает и забивает. Дали загнать себя в серию пенальти. А пенальти — такое дело…

Какая-то дань уважения к ЦСКА у “Зенита” в этом матче была. Это чувствовалось. Своей игры петербуржцы не показали. А ЦСКА очень понравился, не ожидал от них такого настроя, азарта, мастерства. Кисляк у них — просто красавец! Я думаю, на следующий год, наверное, в “Зените” будет», — цитирует Мельникова «РБ Спорт».