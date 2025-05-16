«Зенит» подарит памятную медаль детям, родившимся в день столетия клуба

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Петербургский «Зенит» подарит памятную медаль детям, родившимся 25 мая 2025 года — в день празднования столетия футбольного клуба, сообщается в Telegram-канале команды.
В воскресенье, 25 мая, клуб проведет торжественные мероприятия, посвященные празднованию дня рождения команды. В этот день, в частности, пройдет матч легенд команды.
«В день своего юбилея “сине-бело-голубые” сделают подарок всем новорожденным Петербурга! Каждый ребенок, который появится на свет 25 мая 2025 года, получит от клуба уникальный сувенир — медаль будущего чемпиона. Памятный знак выпущен совместно с Санкт-Петербургским монетным двором. Медаль будущего чемпиона вместе с праздничным напутствием будет упакована в “сине-бело-голубой” футляр с изображением львенка — в честь главного символа петербургского клуба», — говорится в заявлении.
«Памятные знаки будут централизованно и заблаговременно переданы клубом в каждый роддом Петербурга. Для их получения один из родителей новорожденного обязательно должен иметь постоянную регистрацию в Петербурге», — отмечается в заявлении.
Официальной датой основания команды считается 25 мая 1925 года. Клуб является десятикратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны, девятикратным победителем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и первым в истории России победителем Суперкубка УЕФА. За советский период «Зенит» стал чемпионом СССР и обладателем Кубка страны.