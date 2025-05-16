«Зенит» подарит памятную медаль детям, родившимся в день столетия клуба

«В день своего юбилея “сине-бело-голубые” сделают подарок всем новорожденным Петербурга! Каждый ребенок, который появится на свет 25 мая 2025 года, получит от клуба уникальный сувенир — медаль будущего чемпиона. Памятный знак выпущен совместно с Санкт-Петербургским монетным двором. Медаль будущего чемпиона вместе с праздничным напутствием будет упакована в “сине-бело-голубой” футляр с изображением львенка — в честь главного символа петербургского клуба», — говорится в заявлении.