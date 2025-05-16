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Энрике, Батраков и Угальде — самые дорогие игроки РПЛ по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте обновил примерные трансферные стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES:

1. Луис Энрике («Зенит») — € 29−40 млн;

2. Алексей Батраков («Локомотив») — € 22−31 млн;

3. Манфред Угальде («Спартак») — € 19−26 млн;

4. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 18−24 млн;

5. Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 15−22 млн;

6. Станислав Агкацев («Краснодар») — € 10−14 млн;

7. Илья Рожков («Рубин») — € 8−10 млн;

8. Роналдо дос Сантос («Ростов») — € 5,5−7,1 млн;

9. Максим Самородов («Ахмат») — € 4,9−6,2 млн;

10. Игорь Дмитриев («Крылья Советов») — € 2,4−2,9 млн.