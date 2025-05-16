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«Спартак» готов продать Дуарте, им интересуются латиноамериканские клубы

Латиноамериканские клубы интересуются защитником «Спартака» Алексисом Дуарте, красно-белые открыты к продаже игрока летом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Чемпионат.com

«Парагвайский защитник не входит в долгосрочные планы спортивного директора Фрэнсиса Кахигао, поэтому летом московский клуб будет готов рассмотреть предложения по футболисту, к которому уже есть интерес от латиноамериканских клубов, сам Дуарте не против покинуть “Спартак”, — добавил источник “Чемпионата”.

Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний центральный защитник провёл 17 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Суммарно Алексис провёл на поле 1 177 минут.