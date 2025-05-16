«Спартак» готов продать Дуарте, им интересуются латиноамериканские клубы

«Парагвайский защитник не входит в долгосрочные планы спортивного директора Фрэнсиса Кахигао, поэтому летом московский клуб будет готов рассмотреть предложения по футболисту, к которому уже есть интерес от латиноамериканских клубов, сам Дуарте не против покинуть “Спартак”, — добавил источник “Чемпионата”.