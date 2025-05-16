Валерий Карпин объяснил, почему решил уйти из «Ростова»

«Не то чтобы это было неожиданное решение, — оно назревало с осени. Просто хотелось чуть меньше беготни. Сначала ехать на автобусе семь часов, потом ещё четыре лететь на самолёте. И так три года. Тяжеловато», — сказал Валерий Карпин в шоу «Кстати», которое выходит в VK.