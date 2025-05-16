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Валерий Карпин объяснил, почему решил уйти из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решил покинуть пост наставника «Ростова».

Источник: Чемпионат.com

Он несколько лет совмещал должности в клубе и национальной команде. Однако во время зимней паузы сезона-2024/2025 специалист покинул «Ростов». Карпин признался, что устал жить в темпе постоянных переездов.

«Не то чтобы это было неожиданное решение, — оно назревало с осени. Просто хотелось чуть меньше беготни. Сначала ехать на автобусе семь часов, потом ещё четыре лететь на самолёте. И так три года. Тяжеловато», — сказал Валерий Карпин в шоу «Кстати», которое выходит в VK.

Ранее СМИ связывали Карпина с московским «Динамо». Однако тренер опроверг переговоры с бело-голубыми.