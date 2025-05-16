Газзаев объяснил, почему отказался работать в Европе

Там же велись разговоры и в частном порядке. Но я сразу решил для себя, что предложения куда-то перейти не рассматриваю в принципе. Потому что работа тренера — это прежде всего язык. А кроме того, было слишком велико желание остаться в ЦСКА с перспективой каждый год выигрывать национальное первенство, участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Интересно же", — сказал Газзаев в интервью RT.