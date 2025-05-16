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Газзаев объяснил, почему отказался работать в Европе

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос, предлагали ли ему возглавить западные клубы после победы в Кубке УЕФА.

Источник: Sport24

"Конечно, предлагали. Со мной тогда связался Энди Роксбург, который отвечал в УЕФА за тренеров в Европе, и я впервые приехал на форум элитных тренеров в швейцарский Ньон. Туда ежегодно приглашали 20 наиболее успешных специалистов, которые чего-то добились в еврокубках. Мы проводили семинары, различные сессии, обсуждали темы, так или иначе связанные с футболом.

На форум в обязательном порядке приезжали представители ФИФА, слушали мнения авторитетных специалистов о тактических нюансах, тренировочном процессе и индивидуальных действиях футболистов.

Это было очень серьезное мероприятие, и я пять лет в нем участвовал. А в год, когда мы выиграли Кубок УЕФА, меня попросили сделать доклад по тактической схеме 3−5−2.

Там же велись разговоры и в частном порядке. Но я сразу решил для себя, что предложения куда-то перейти не рассматриваю в принципе. Потому что работа тренера — это прежде всего язык. А кроме того, было слишком велико желание остаться в ЦСКА с перспективой каждый год выигрывать национальное первенство, участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Интересно же", — сказал Газзаев в интервью RT.

На протяжении карьеры Валерий Газзаев работал в «Алании», московском «Динамо», ЦСКА, киевском «Динамо» и сборной России.