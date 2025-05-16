Газзаев объяснил, почему отказался работать в Европе

"Конечно, предлагали. Со мной тогда связался Энди Роксбург, который отвечал в УЕФА за тренеров в Европе, и я впервые приехал на форум элитных тренеров в швейцарский Ньон. Туда ежегодно приглашали 20 наиболее успешных специалистов, которые чего-то добились в еврокубках. Мы проводили семинары, различные сессии, обсуждали темы, так или иначе связанные с футболом.
На форум в обязательном порядке приезжали представители ФИФА, слушали мнения авторитетных специалистов о тактических нюансах, тренировочном процессе и индивидуальных действиях футболистов.
Это было очень серьезное мероприятие, и я пять лет в нем участвовал. А в год, когда мы выиграли Кубок УЕФА, меня попросили сделать доклад по тактической схеме 3−5−2.
Там же велись разговоры и в частном порядке. Но я сразу решил для себя, что предложения куда-то перейти не рассматриваю в принципе. Потому что работа тренера — это прежде всего язык. А кроме того, было слишком велико желание остаться в ЦСКА с перспективой каждый год выигрывать национальное первенство, участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Интересно же", — сказал Газзаев в интервью RT.
На протяжении карьеры Валерий Газзаев работал в «Алании», московском «Динамо», ЦСКА, киевском «Динамо» и сборной России.