«Станкович все провалил! При Карпине в “Спартаке” было бы хуже?» Мнение Белоуса

— Я о том же. Но мы же не знаем, как принималось решение по нему, почему выбрали этого нападающего. И мы не слышим объяснений менеджмента московского клуба. Почему молчит генеральный директор? Много загадок… Непонятно, какова роль и вовлеченность в процессы Малышева. В какой степени он футбольный человек? Сделали выбор в пользу Станковича. Ну хорошо. А завтра его уволят, и что делать с футболистами, за которых выложили приличные суммы? С тем же Гарсией или Солари? Какая у клуба стратегия?