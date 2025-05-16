«Станкович все провалил! При Карпине в “Спартаке” было бы хуже?» Мнение Белоуса

Тренеры «Спартака» — бородатые мальчики, которые скачут на бровке
— Логичен ли исход кубковой встречи «Спартак» — «Ростов» (1:2)? — первый вопрос Белоусу.
— Если ориентироваться исключительно на статистику, учитывать удары по воротам, то, наверное, кому-то покажется, что результат не совсем справедлив. Но футбол не всегда поддается логике. «Ростов» очень грамотно вел игру, реализовал свои моменты. Счет на табло.
Да, по самоотдаче футболистов «Спартака» нет никаких вопросов, глаза горели. Они бились, очень хотели попасть в финал. Но…
А Станкович — просто дебошир. (Смеется.) Другим словом его не назовешь. Терпел, терпел, а потом все же сорвался и получил красную карточку.
Удивительно, почему именно «Спартаку» так не везет с поведением тренеров. То у красно-белых Абаскаль был, который бегал и заламывал руки. Теперь мы видим бородатых взрослых мальчиков, скачущих на бровке… Просто возмутительно. Мог ли себе Станкович позволить подобное в Италии?
Так что я поздравляю «Ростов» с победой. И в то же время сочувствую «Спартаку». Очередной сезон провален. Из Кубка красно-белые вылетели, а в чемпионате их тоже не ждет ничего хорошего.
— Три удаления (два игрока и тренер) за матч — явный перебор?
— Все удаления — по делу. «Спартак» был заряжен на игру, не все получалось. Но контролировать-то свои эмоции надо! Вообще Кубок России на этой стадии подарил нам сразу две сенсации. И вместо финала «Спартак» — «Зенит» мы получили противостояние ЦСКА — «Ростов». Что ж, тем и прекрасен футбол.
— Что весной происходит с Угальде? Может быть, его 15 голов в первой части сезона — аномалия?
— Видно, что он качественный футболист. Но так бывает… Думаю, дело в психологии. Пропала уверенность. В матче с «Ростовом» у него же были моменты и в первом тайме, и во втором. Но не реализовал. А с каждым упущенным шансом вера в себя становится меньше. Все это перебарывается через матчи. Станковичу надо его ставить в состав, а не менять после первых таймов, как это было в ряде матчей.
— А по Ливаю Гарсии уже сделали выводы?
— Да, «Ростову» он забил. Но у нас же любят говорить про соотношение цена-качество.
— Его приобрели за 20 миллионов евро.
— Я о том же. Но мы же не знаем, как принималось решение по нему, почему выбрали этого нападающего. И мы не слышим объяснений менеджмента московского клуба. Почему молчит генеральный директор? Много загадок… Непонятно, какова роль и вовлеченность в процессы Малышева. В какой степени он футбольный человек? Сделали выбор в пользу Станковича. Ну хорошо. А завтра его уволят, и что делать с футболистами, за которых выложили приличные суммы? С тем же Гарсией или Солари? Какая у клуба стратегия?
Поведение Станковича — позор!
— Что теперь «Спартаку» делать со Станковичем? Его контракт с клубом рассчитан еще на год, но сезон, как вы заметили, провален…
— Если бы не некоторые аспекты, я бы сказал, что увольнять Станковича не нужно. «Спартак» — большой клуб, которому необходима стабильность. Все-таки при сербе красно-белые отрезками ярко смотрелись. В частности, в ноябре-декабре прошлого года, когда казалось, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту».
— А что за аспекты?
— Имею в виду концерты Станковича. Это даже не вокал, а дэнс… Танцы взрослых бородатых мальчиков. Ну куда это годится? Вы можете себе представить, чтобы так прыгали Бесков, Лобановский, Ахалкаци, Романцев? Это были классики советского и российского футбола. Но они всегда держали себя в руках.
А что творит Станкович? Думает, ему все простят? Нет, продолжат удаляться в каждой игре! Придется сидеть на трибуне. Надо ли ему это? Ну не знаю… Может, на фарт ему и помощникам бороды сбрить?
— Значит, склоняетесь к тому, что «Спартаку» надо уволить Станковича?
— Знаете, для менеджмента увольнение тренера — это всегда огромный стресс. Сейчас же все в «Спартаке» выстроено под Станковича, так? И убирать его — это серьезная ответственность. Кто ее на себя возьмет?
Хотя надо признать: Станкович провалил все, что можно. И в Кубке, и в чемпионате. В тройку «Спартак» не зайдет. Конечно, сезон неудачный. Тем более такие средства вложены в трансферы.
Но чужая душа — потемки. Мы до конца не понимаем, кто принимает в клубе решения. В любом случае менеджмент должен быть очень сильным. А в отношении «Спартака» у меня пока такого впечатления не сложилось.
Если возвращаться к теме увольнения, то, конечно, руководители «Спартака» в голове должны уже сейчас держать запасные варианты. То, как сейчас ведет себя Станкович во время матчей, — это позор…
— Сейчас на рынке свободных агентов есть два статусных российских тренера — Станислав Черчесов и Валерий Карпин.
— Понимаю, к чему вы клоните. Если у компании есть большие деньги и она считает, что можно привезти сюда чуть ли не любого тренера, то это не всегда работает. Надо анализировать, изучать биографию кандидатов.
Да, Станкович выигрывал чемпионаты Венгрии и Сербии. Но ведь такой же результат был и у Станислава Черчесова.
А посмотрите, какую прекрасную команду выстроил в «Ростове» Валерий Карпин. Вы думаете, если бы он сейчас возглавил «Спартак», было бы хуже, чем при Станковиче? Уверен, что нет!
Надо понимать, по каким критериям подбираются тренеры в этом клубе, какие задачи ставятся. А для «Спартака» априори задача может быть только одна — победы во всех турнирах, в которых команда играет.
Виталий Айрапетов