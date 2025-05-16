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Вагнер Лав признался, что не готов бесплатно работать в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос о возможной работе в клубе.

Источник: РИА "Новости"

— Роман Бабаев говорил, что с Вагнером советовались по поводу работы в клубе, возможно, скаутом или селекционером. Было ли это общение? Готов ли работать бесплатно в ЦСКА?

— Бесплатно, сомневаюсь. Предпочту скорее продолжать играть в футбол и зарабатывать на этом деньги, чем работать бесплатно. Но если ЦСКА потребуется какая-то информация от меня, с моей стороны, я помогу, всегда готов помочь, — сказал экс-форвард армейцев.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а затем на полгода вернулся в московский клуб в 2013 году. Бразилец провел 259 матчей, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.