Вагнер Лав признался, что не готов бесплатно работать в ЦСКА

— Бесплатно, сомневаюсь. Предпочту скорее продолжать играть в футбол и зарабатывать на этом деньги, чем работать бесплатно. Но если ЦСКА потребуется какая-то информация от меня, с моей стороны, я помогу, всегда готов помочь, — сказал экс-форвард армейцев.