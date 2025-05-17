«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?

Сенсационная победа «Пари НН» над «Крыльями Советов» 5:2 в матче 28-го тура РПЛ обернулась неожиданными последствиями. Самарский клуб якобы посчитал поражение подозрительным — и готовит проверку некоторых своих футболистов.
Детектор лжи
О сомнениях руководства «Крыльев» в честности собственных игроков сообщил Telegram-канал Sport Baza. По данным издания, в клубе планируют проверить некоторых футболистов на детекторе лжи. Речь идет о защитниках Илье Гапонове и Романе Евгеньеве, а также вратаре Сергее Песьякове.
Инициатива якобы исходит от руководства Самарской области в рамках ранее объявленного проекта «Чистый спорт». Но согласятся ли сами футболисты пройти проверку, неизвестно.
Реакция «Крыльев Советов»
Официально клуб информацию о проверках или претензиях к футболистам не комментировал. Однако результат действительно смутил руководство — во всяком случае, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев поручил сделать заключение по итогам матча.
Об этом функционер рассказал сам. «Для клуба спортивный результат каждого матча на вес золота. К сожалению, когда происходят такие матчи — разные мысли приходят в голову. Сразу после игры мною дано поручение сделать заключение по итогам матча — одновременно произошел ряд факторов, который негативно сказался на игре. В большей степени они связаны с лазаретом и перебором желтых карточек. По факту футболисты, которые определяют игру в защите и полузащите, выбыли из нее», — цитирует Яковлева Sport Baza.
А вот генеральный директор «Крыльев» Роберт Тер-Абрамян с иронией прокомментировал поступившую информацию. «Детектор лжи, сдача анализов на допинг, сеансы с терапевтами и встречи с экстрасенсами, проверка совместимости гороскопов и, конечно, расклады таро — каждый выбирает свой путь и чему верить», — написал функционер в своем Telegram-канале.
Реакция «Пари НН»
Позиция триумфаторов однозначная: говорить не о чем. Так, генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» заявил — к нижегородцам претензий быть не может. «С нашей стороны, мы уверены, что никакого договорного характера встречи быть не могло. Что касается последних новостей, то это внутреннее дело самарского клуба. Не имеем права это комментировать. Это их политика и их решение. Не имеем права говорить, мы за или против этого. В себе мы уверены на сто процентов», — сказал Мелик-Гусейнов.
Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался еще лаконичнее и однозначнее. «Такой идиотизм даже комментировать не хочется, это полный бред», — цитирует Удальцова «Р-Спорт».
«Крылья Советов» после 28-го тура занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Пари НН» идет на 13-й строчке, в активе команды 26 баллов.
Артем Белинин