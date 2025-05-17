«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?

Позиция триумфаторов однозначная: говорить не о чем. Так, генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» заявил — к нижегородцам претензий быть не может. «С нашей стороны, мы уверены, что никакого договорного характера встречи быть не могло. Что касается последних новостей, то это внутреннее дело самарского клуба. Не имеем права это комментировать. Это их политика и их решение. Не имеем права говорить, мы за или против этого. В себе мы уверены на сто процентов», — сказал Мелик-Гусейнов.